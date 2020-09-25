Sultan Murat Yaylası Trabzon İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sultan Murat yaylası aynı zamanda tarihi açıdan da önemli kalıntılara sahip bölgedir. Bir nevi kültürel miras olarak da Türkiye'nin önemli yerlerinden biri olarak dile getirmek mümkün. Bu yüzden her açıdan özel bir yer olması ile beraber, mutlaka gezilip görülmesi gereken yaylalar içerisinde yer alıyor.



Sultan Murat Yaylası Trabzon İlinde Nerededir?



Türkiye'nin en sevilen ve bilinen yaylaları arasında yer alan Sultanmurat Yaylası, Trabzon şehrinin Çaykara ilçesinde yer almaktadır. Trabzon üzerinden bölgeye ulaşım sağlamak suretiyle keyifli bir turistik seyahat gerçekleştirmek mümkündür. Çünkü doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi açıdan da etkin bir ziyaret imkanı sunuyor.



Sultan Murat Yaylası Trabzon İlinde Nasıl Gidilir?



Trabzon üzerinden Çaykara ilçesine ulaşım sağlamak suretiyle bölgeye kolayca gidebilirsiniz. Yaklaşık olarak Trabzon merkezden 25 kilometre kadar uzaklıktadır. Kış aylarında yolların kapanma ihtimali olması sebebiyle, yaz aylarında ziyaret edilmesi gereken bir bölgedir. Şahsi araç üzerinden kolayca ulaşım sağlarken, ayrıca düzenlenen turlar eşliğinde de katılım göstermek mümkün. Ayrıca Trabzon Havaalanı üzerinden Sultan Murat yaylası uzaklığı yaklaşık olarak 100 kilometre kadardır. Bu doğrultuda bölgeye 1 saat 50 dakika gibi bir süre içerisinde havaalanına ulaşmak mümkün.



Sultan Murat Yaylası Rakım Bilgileri



Deniz seviyesinden 2200 metre kadar yükseklikte olan Sultan Murat yaylası, bu yüksekliği ile en önemli yaylalar içerisinde yer almaktadır. O yüzden kış aylarında karlı bir bölge olması muhtemel Yayla, daha çok yaz aylarında ziyaret edilmektedir. Özel turlar ile beraber rehber eşliğinde bölgeye tırmanabilir ve muhteşem bir manzaraya çıplak göz ile şahitlik edebilirsiniz.



Sultan Murat Yaylası Özellikleri



Sultan Murat yaylası doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi açıdan da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Zira bir I Dünya Savaşı'ndan kalma siperler ve şehit mezarları her sene sayısız insan tarafından ziyaret edilmektedir. Pek çok savaşa şahitlik eden Yayla, bu yönüyle dönemin önemli askerlerinin mezarlarına ev sahipliği yapıyor.



Sultan Murat yaylasında Ayrıca pek çok farklı aktivite gerçekleştirmek mümkündür. Onlar içerisinde ağustos ayında gerçekleşen Sultan Murat yaylası şenlikleri ön plana çıkıyor. Aynı zamanda doğa yürüyüş yapmak ve yerel lezzetleri deneyimlemek için de önemli fırsatlar sunmaktadır.