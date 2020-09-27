Tahtalı Dağı Antalya İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Tahtalı Dağı turist çekmesi bakımından önemli bölgelerimizden bir tanesi konumundadır. Yunan mitolojisinde de Olimpos Dağı olarak isminden çokça söz edilmektedir. Olimpos Dağı yunan mitolojisine göre tanrıların yaşadıkları dağ olarak bilinmektedir. Manzarası ve muhteşem güzellikleri sebebi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.



Tahtalı Dağı Nerede?



Tahtalı Dağı ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir dağdır. Antalya iline bağlı olan Kemer ilçesinde bulunur. Tahtalı Dağının Toros kolu en büyük zirvelerinden birini oluşturmaktadır. Tahtalı dağı ülkemizde deniz turizmi ile doğa turizminin bir arada bulunduğu oldukça güzel bir yerdir.



Bey dağlarının içinden geçen teleferik sayesinde Tahtalı Dağlarının zirvesine çıkılabilmektedir. 80 kişilik gruplar şeklinde dağa çıkılabilmektedir. Bu bölge muhteşem doğası sebebi ile koruma altına alınmış bölgelerimizden biridir. Burayı görmek isteyenlerin öncelikle Antalya'ya gelmesi gerekir.



Tahtalı Dağı Yüksekliği



Tahtalı Dağının yüksekliği oldukça merak edilen konulardan biridir. Tahtalı Dağının yüksekliği yaklaşık 2365 metre civarındadır. Toros Kolu olan Bey Dağları manzaranın güzelliği sebebi ile oldukça önemlidir. Denizden 2365 metre yüksekte olan dağa çıkıldığı zaman muhteşem fotoğraflar çekmek de mümkündür. Burada Side ile Finike arasındaki muhteşem manzara çok net bir şekilde görülebilmektedir. Bu sebeple de her sene yerli, yabancı pek çok turist burayı ziyarete gelmektedir.



Tahtalı Dağı Efsanesi



Tahtalı Dağının oldukça güzel bir efsanesi vardır. Efsaneye göre doğa olaylarını takip eden tüm tanrıların Olimpos dağının zirvesinde bulutlar arasında yaşadığı düşünülmekteydi. Doğa olaylarını yönetirlerdi ve insana benzeseler de insanüstü güce sahip oldukları düşünülmekteydi.



Tahtalı Dağı Yunan antik tarihinde Olimpos Dağı ismi ile anılmaktadır ve burada tanrıların yaşadığına inanılmaktadır. Bölgede 360 derecelik panaromik bir etki vardır. Bu sebeple de dağ ile deniz arasında oldukça güzel bir görsellik oluşmaktadır. Teleferik ile dağın zirvesine çıkılarak burada manzaranın keyfine varmak mümkündür.



Olimpos Dağının zirvesine çıkılarak doğal güzellikleri görme imkanınız bulunur. Dağ denizin mavisi ile doğanın yeşilini bir arada sunmaktadır. Muhteşem güzellikleri sebebi ile de her sene pek çok turist burayı ziyaret etmektedir. Tahtalı Dağı Antik Yunan mitolojisinde ismi geçmesi sebebi ile buraya geldiğiniz zaman tarih ve efsaneye de tanıklık etmiş olursunuz. Burada oldukça güzel fotoğraflar çekerek unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.