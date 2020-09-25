Teos Antik Kenti İzmir İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Teos Antik Kenti, üç bin yıllık bir zaman tüneline doğru ziyaretçilerini çağırıyor ve topraklarına ayak basanlara unutamayacakları bir gezi serüveni vaat ediyor. Tarihte Kuzey İon'un başkenti olarak ün kazanan Teos Antik Kenti'nin kurucusu ise Dioysos'un oğlu Athames olarak bilinmektedir. Mimari ve ticari bakımdan Teos Antik Kenti, diğer antik kentlerle kıyaslandığında farklı ve özel bir yere haiz olmuştur.



Teos Antik Kenti İzmir İlinde Nerede?



Teos Antik Kenti, ülkemizin turizm cenneti illerinden biri olan İzmir şehrimizin sevilen ve beğenilen tatil beldelerinden Seferihisar ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Sığacık Mahallesi'nde bulunan kıymetli bir antik liman kentidir. Teos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler tarafından kente nasıl gidileceği hususu araştırılmaktadır. Teos Antik Kenti'ne ulaşım için İzmir Üç kuyular Otogarı'na gidilerek

buradan Seferihisar'a giden otobüslere binebilirsiniz.



Teos Antik Kenti Giriş Ücreti



Teos Antik Kenti'ne giriş için herhangi bir ücret alınıp alınmadığı hususu da merak edilmektedir. Teos Antik Kenti, giriş ücreti kişi başına 5-TL olup bu cüz-i ücret karşılığında dünyanın gözü üstünde olan bu sanat, kültür ve tarih merkezini detaylı bir şekilde gezebilir, antik kentin tarihi hakkında bilmediklerinizi öğrenme fırsatını yakalayabilirsiniz.



Teos Antik Kenti Tarihçesi



Teos Antik Kenti'nin yerli halkını Karlar oluşturmaktadır. Antik kente ilk etapta Boiotia daha sonrasında ise Atina'dan gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Coğrafi konumu itibari ile Antik Kent, büyük bir ticari önem taşımaktadır. M.Ö. 6.yüzyılda bu ticari ilişkilerin izleri Eski Mısır' kadar görülebilmektedir. Teos Antik Kenti, İon Birliği'nin bir üyesi olarak tarihte yer almaktadır. Teos Antik Kenti, eşsiz tarihi eserleri, sanatsal işçilik içeren kalıntıları ve mermer yapılarıyla ziyaretçilerini 4000 yıl öncesine kadar götürmektedir.



Teos Antik Kenti Özellikleri



Teos Antik Kenti'nde o dönemlerin oldukça meşhur lirik ozanları yaşamıştır. Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Hekataios gibi antik çağın önemli filozof ve sanatçıları bu isimler arasındadır. Sanatçıların kenti olarak anılan Teos Antik Kenti'nde gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Bu etkileyici tarihi kentte mutlaka görülmesi yerler arasında Dionysos Tapınağı, Antik Liman, Arkaik Tapınağı, Antik Tiyatro, Agora, Sarnıç ve Antik yollar sıralanabilir.