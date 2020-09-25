Termessos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Termessos Antik Kenti, Pisidia bölgesinin Milyas olarak adlandırılan güneybatı kesiminde Solymos Dağı'nın dorukları arasında kalan günümüzde Güllük ismi ile anılan vadide kurulmuş bir kenttir. Anadolu'nun en eski halklarından Luvilerin soyundan gelen Solymler tarafından kurulan önemli bir yerleşim alanıdır.

Termessos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede?

Termessos Antik Kenti, Antalya il merkezinin yaklaşık olarak 30 kilometre kuzeybatısında Güllük Dağı'nın tepesinde 1050 metre yüksekliğe haiz bir plato üzerinde yer almaktadır. Termessos Antik Kenti'ne özel araçları ile gitmek isteyenler Antalya- Burdur yolunu takip ederek daha sonra Korkuteli güzergahına dönmeliler. Bu dönüş akabinde yaklaşık olarak 14 kilometre daha gidilerek Termessos Antik Kenti tabelasına ulaşabilirler.

Termessos Antik Kenti Giriş Ücreti

Termessos Antik Kenti'ne gitmek isteyenler tarafından kente giriş ücreti merak edilmektedir. Belirtmek gerekir ki Termessos Antik Kenti'nin giriş ücreti cüz-i bir ücret olan 5-TL'dir. Termessos Antik Kenti, yaz döneminde 08.00- 19.00; kış döneminde ise 08.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Termessos Antik Kenti Tarihçesi

Termessos Antik Kenti'nin tarih sahnesine çıkışı Büyük İskender'in İ.Ö. 333'de kenti işgali ve Termessosluların kuvvetli bir savunma yaparak şehri teslim etmemesi ile olmuştur. Büyük İskender'in vefatından sonra şehri Ptolemyler ele geçirmişlerdir. İ.Ö. 189 yılında komşu şehir İsinda'yı ele geçiren Termessoslular İsinda halkının şikayeti üzerine Roma Kuvvetleri Komutanı Manlius Vulso tarafından cezalandırılmışlardır. Aynı tarihlerde Termessos ile Likya Birliği arasında bir savaş olduğu da bilinmektedir.

Termessos Antik Kenti Özellikleri

Güllük Dağı diğer bilinen adı ile Termessos Milli Parkı, bitki örtüsü ile zengin bir botaniktir. Soyu tükenmekte olan pek çok hayvanı barındıran açık hayvanat bahçesi özelliği ile de milli park oldukça beğenilmektedir. Roma İmparatorluğu ile arasında dostluk ve ittifak kurulmuştur. Bu ittifak çerçevesinde Termessos, işlerinde bağımsızdır. Kendi kanunlarını kendilerinin yapacakları hususunda Roma Senatosu tarafından ilgili kabul ve tasdik verilmiştir.

Termessos Antik Kenti, çok sayıda tapınağa ve geniş mezarlık alana haizdir. Mezarların türleri ve bezemeleri sanatsal bakımdan beğeni kazanmaktadır. Bu mezarlar arasında Büyük İskender devrinin önemli bir komutanı olan Alketas'ın mezarı diğer mezarlar ile birlikte antik kentin tarihine büyük bir ışık tutmaktadır.