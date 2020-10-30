Tiran'da 29 Ekim unutulmadÄ±

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¶renlerin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede farklÄ± ÅŸekilde kutlandÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi himayesinde baÅŸkentteki Politeknik Ãœniversitesine TÃ¼rk ve Arnavutluk bayraklarÄ± yansÄ±tÄ±ldÄ±.

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Ãœlkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Ãœniversitesinin yaklaÅŸÄ±k 10 bin Ã¶ÄŸrencisi bulunuyor.

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