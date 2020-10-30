MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri Tiran'da 29 Ekim unutulmadÄ±
ABONE OL
30.10.2020 - 09:57 |

Tiran'da 29 Ekim unutulmadÄ±

Arnavutlukâ€™un baÅŸkenti Tiranâ€™daki Politeknik Ãœniversitesi, TÃ¼rk ve Arnavutluk bayraklarÄ±nÄ±n renklerine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Tiran'da 29 Ekim unutulmadÄ±

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¶renlerin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede farklÄ± ÅŸekilde kutlandÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi himayesinde baÅŸkentteki Politeknik Ãœniversitesine TÃ¼rk ve Arnavutluk bayraklarÄ± yansÄ±tÄ±ldÄ±.

Â

Tiranda 29 Ekim unutulmadÄ±

Ãœlkenin en eskisi olan Tiran Politeknik Ãœniversitesinin yaklaÅŸÄ±k 10 bin Ã¶ÄŸrencisi bulunuyor.

Tiranda 29 Ekim unutulmadÄ±

Â 

    At koÅŸturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursaâ€™da "at koÅŸturur" gibi motor süren bir kiÅŸi trafikteki bir baÅŸka kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kÄ±sa sürede yayÄ±lan görüntüler binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan beÄŸenildi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD SeÃ§imleri

    GÃ¼n KaldÄ±



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan önemli açÄ±klamalar

    Son dakika... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

    Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Son gün 31 AralÄ±k...

    Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Son gÃ¼n 31 AralÄ±k...

    Ve açÄ±ldÄ±! Mecidiyeköy'den Mahmutbeyâ€™e...

    Ve aÃ§Ä±ldÄ±! MecidiyekÃ¶y'den Mahmutbeyâ€™e...

    Bilim Kurulu üyesi: AylardÄ±r koronavirüs hastalarÄ±na bakÄ±yorum ve hastalanmadÄ±m

    Bilim Kurulu Ã¼yesi: AylardÄ±r koronavirÃ¼s hastalarÄ±na bakÄ±yorum ve hastalanmadÄ±m

    SÄ±radaki Haber