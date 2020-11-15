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15.11.2020 - 12:18 | | DHA

Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu

Bursa'da, geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen İnegöl- Domaniç arasındaki ormanlık alan, biyolojik mücadele sonrası yeniden canlandı. Havadan dronla görüntülenen ormanlık alan, sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu

 

Bursa- Kütahya arasındaki İnegöl- Domaniç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde meşe ve çam türleri ile kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran ormanlık alan, sonbaharın son günlerinde güzelliğiyle hayran bıraktı. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar doyumsuz manzarasıyla ilgi çekti.

Yeşilin tüm renklerini barındıran ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen ormanlık alanda, biyolojik mücadele başlatılmıştı. Bu kapsamda 'Bacillus' denilen bir bakteri ormanlık alana salınıp, sonraki evrede ise 'predator' denilen avcı böcekler bölgeye bırakıldı.

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