Tokatlı Kanyonu Karabük İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Tokatlı Kanyonu şehir hayatının karmaşasından kaçmak isteyenler için oldukça ideal bir yerdir. Doğa ile iç içe bir gün geçirmek istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz.



Tokatlı Kanyonu Nerededir?



Bu kanyon ülkemizin Karabük ilinin Safranbolu ilçesine bağlıdır. Kanyonun bir ucu tokatlı köyünden başlar diğer ucu ise Eski Çarşı da bulunan Gümüş Mahallesine dayanır.



Tokatlı Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Tokatlı Kanyonuna gitmek için öncelikle Safranbolu ilçesine gitmek gerekmektedir. Karabük ili ile Safranbolu ilçesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 8 km'dir. İlçeye özel aracınız ile gidebileceğiniz gibi il merkezinden kalkan ilçe otobüslerine binerek de gidebilirsiniz. İlçeye geldikten sonra ise özel aracınız ile ya da toplu taşıma araçları ile kanyona ulaşabilirsiniz. Tokatlı Kanyonu yaklaşık 2 saat gibi bir sürede rahat bir şekilde gezilebilmektedir.



Tokatlı Kanyonu Özellikleri



Safranbolu'ya bağlı olan Tokatlı Kanyonu Unesco Dünya Listesinde bulunur. Tokatlı Kanyonu'nun bir ucu Gümüş Mahallesinde diğer ucu ise Tokatlı köyünde bulunur. Kanyonun uzunluğu ise yaklaşık olarak 9 km civarındadır.



Kanyonda dinlenebileceğiniz, piknik yapabileceğiniz ve doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz alanlarda vardır. Bunun yanında kanyonun giriş kısmında bir kristal teras bulunur. Oldukça güzel su kemerlerini de burada görebilirsiniz.



Tokatlı Kanyonunda Gezilecek Yerler



Tokatlı Kanyonu içinde gezilecek pek çok güzel alan vardır. Kanyona oldukça yakın bir mesafede olan Bulak Mağarası da görülmeye değer yerlerden bir tanesidir. Bu mağara Türkiye2nin keşfedilen en uzun mağaraları arasında yer almaktadır. Bulak mağarasının uzunluğu yaklaşık 6 km civarındadır. Fakat mağaranın yalnızca 400 metresi ile 3 katı ziyaretçiler tarafından gezilebilmektedir. Mağaranın en alt kısmında ise bir yeraltı nehri vardır ve bunun yanında burada yaklaşık 15 metre uzunluğunda da bir şelale bulunmaktadır.



Tokatlı Kanyonunda muhteşem doğa yürüyüşleri yapabilir ve güzel manzara fotoğrafları da çekebilirsiniz. Şehir hayatından sıkıldıysanız hafa sonunu Tokatlı Kanyonunda geçirebilirsiniz.



Tokatlı Kanyonu Giriş Ücreti



Tokatlı Kanyonunda girişlerde 3 TL gibi cüzi bir miktar ödenmektedir. Kanyonu gezerken değişik canlılar ile de karşılaşma şansınız vardır. Kanyonda at, sincap gibi hayvanları görme ihitmaliniz oldukça yüksektir.



Tokatlı Kanyonu Ziyaret Saatleri



Tokatlı Kanyonu ziyaret etmek için herhangi bir saat kısıtlaması yoktur. Fakat bölge doğal yaşam alanı olması sebebi ile gündüz saatlerinde ziyaret etmek daha doğru olacaktır.