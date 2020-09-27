Torkul Gölü Düzce İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Torkul Gölü Batı Karadeniz Bölge sınırları içerisinde bulunan Düzce iline bağlı bir göldür. Torkul Gölü özellikle Ankara ve İstanbul civarında bulunan kişilerin hafta sonları değerlendirmek istedikleri zamanlarda doğa ile iç içe vakit geçirmek için ziyaret edebilecekleri göllerden bir tanesidir. Birçok kişi torkul Gölü'nün oluşumu ile ilgili detayları merak eder ve araştırmaya girişir.



Torkul Gölü Düzce İlinde Nerededir?



Torkul Gölü Düzce Merkez Uğur köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Torkul Göleti ve torkul Yaylası il merkezine 34 kilometre mesafede yer alır. Torkul Gölü’ne gitmek isteyen kişiler öncelikle Düzce merkeze gelerek buradan Beyköy, Uğur köyü istikametinde devam eder. Daha sonrasında Torkul Yaylası ve Göletine ulaşabilir.



Torkul Gölü Özellikleri Nelerdir?



Torkul Gölü ve Torkul Yaylası hafta sonlarını değerlendirmek isteyen kişilerin özellikle ilk gidebileceği yerler arasında bulunur. Şehrin karmaşasından kaçmak ve sakin bir şekilde doğada vakit geçirmek isteyen kişiler muhteşem bir doğaya sahip olan bölgede vakit geçirebilir. Torkul Gölü ve Yaylası sessiz ve sakin olmasının yanında muhteşem doğası ile oldukça ünlüdür. Bölgeye gitmek isteyenler için aynı zamanda yollarının da düzgün olması ulaşımı kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Her türlü araç ile bölgeye ulaşım sağlanabilir.



Torkul Gölü deniz seviyesinden 1300 metre kadar yükseklikte yer almaktadır. Bu sebeple yüksekliği de göz önünde bulundurarak ziyaret edilecek dönemi belirlemek gerekir. Özellikle kamp yapmak isteyen kişiler için bahar aylarında ve yaz aylarında uygun olarak kamp zamanını seçilebilir. Bölgeye gelmek isteyen kişiler için günübirlik gezilerde bölgeye yapılabilir.



Torkul Gölü Oluşumu



Torkul gölü volkanik set gölü oluşumu ile meydana gelen bir çanaktan oluşmuştur. Göl 5000 metrekarelik kadar bir alana sahiptir. İklimi Karadeniz iklimi olan bölgede yükseklikten dolayı sıcaklıklar düşüktür.



Torkul Gölünde Yapılabilecek Etkinlikler



Torkul Gölü olta balıkçılığı yapmak için oldukça verimli olan bir göldür.

Yürüyüş aktiviteleri gerçekleştirilebilecek muhteşem rotalara sahiptir.

Kamp yapmak için uygun bir yerdir. Ancak bölgede kamp alanı bulunmaz.



Torkul Gölü’ne Nasıl Gidilir?



Düzce'nin Uğurlu Köyü sınırları içerisinde yer alan Torkul Gölü Düzce merkeze ulaşıldıktan sonra 34 kilometre kadar gitmek gerekir. Beyköy yolu üzerinden giden yol istikameti takip edilir. Yol üzerinde Samandere Şelalesi bulunur. Bir saat kadar gidilerek göle ve yaylaya ulaşılabilir.