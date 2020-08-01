Torosların el değmemiş güzelliği: Çetmi Şelalesi

Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kaynak ve kar sularıyla beslenen şelale, yılın her ayında farklı güzellikler sunuyor. Toroslar'ın eriyen kar suları şelaleden sonra, yaklaşık 150 kilometrelik bir yolculukla Akdeniz'le buluşuyor.

Yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan yürüyüşle ulaşılan şelale, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, güzelliğiyle görsel şölen imkanı sunan alanda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiyor. Yöre halkının "Ayboğazı" diye de andığı şelalenin, etrafı sarp dağlarla çevrili, yer yer içinde uçurumları barındıran, az bilinen yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten büyük bir gölete dökülen şelaleyi ziyarete gelenlerden Ayşegül Rant, AA muhabirine, bölgenin Konya'nın en doğal, el değmemiş yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Pek çok kişi burayı görmeye gelse de çoğu kişi de bilmiyor. Şelalenin başında yazın sıcak aylarında buz gibi yayık ayranı içerek serinliyoruz. Herkesin gelip görmesini isterim." dedi. Ziyaretçilerden Fatma İşçi ise memleket ziyaretleri kapsamında her yıl ilçeye geldiklerinde, mutlaka şelaleyi de gördüklerini belirterek, bu güzelliğin herkes tarafından görülmesini istediğini ifade etti.

Doğal güzellikleriyle büyülen şelale yılın her ayında ziyaret edilebiliyor.