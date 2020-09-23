Troya Müzesi Çanakkale'nin Neresindedir, Nasıl Gidilir? 2020 Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri

Tarih öncesi medeniyetler, özellikle medeniyetlerin kalıntılarından elde edilen bilgilerle aydınlatılır ve böylece her medeniyetin kendine ait özellikleri saptanabilir. Troya medeniyeti de ülkemiz topraklarında kurumuş tarihin en önemli medeniyetlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Birçok kişi Troya medeniyeti ile ilgili detayları öğrenmek ister.



Troya Müzesi Çanakkale'nin Neresindedir?



Troya Antik Kenti günümüzde Çanakkale sınırları içerisinde yer alan bir antik kenttir. Çanakkale İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Troya Antik Kenti; Tevfikiye Köyü sınırları içerisinde yer alır. Özel aracıyla bölge'ye gitmek isteyen kişiler buraya oldukça kolay ulaşabilir. Çanakkale Merkez'den Ezine yolu üzerinde çıkan kişiler kuzey istikametinde giderek Gelibolu yarımadasına doğru yol alır. Yol üzerinde Tevfikiye Köyü tabelası görülür. Daha sonra buradan 5 kilometre kadar içeri girerek Truva kentine ulaşmak mümkündür. Bölgede ziyaretçileri ilk karşılayacak olan eser şehre girişi sağlayan Truva atıdır. Daha sonra kenten tarihi kalıntılarını görmek mümkündür.



Truva Antik Kenti 2020 Ziyaret Saatleri



Truva Antik Kenti ziyaret saatleri dönemsel olarak farklılık göstermektedir. Haftanın her günü ziyaret edilebilen müze 15 Nisan- 2 Ekim tarihleri arasında sabah 08.30 akşam 19.30 saatleri arasında hizmet verirken, 3 Ekim- 14 Nisan kız çalışma saatleri kapsamında ise Sabah 8.30 akşam 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.



Truva Antik Kenti'nin Önemi



Truva Antik Kenti önemli özelliklerinden bir tanesi İlyada Destanı'nda ki Troya Savaşlarını sahne almasıdır. Anadolu'da tarih öncesi dönemlere ait yapılan ilk sistemli kazılar Troya' da başlamıştır. 1870 yılında ilk defa kazı yapılan alanda, kazılar 2005 yılına kadar devam etmiştir. Günümüzde ise bölge ile ilgili yapılacak çalışmalar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Müzede döneme ait binlerce eser sergilenmektedir. Müzede sergilenen eserler arasında kap kacak, sikke, Troya altınları ve daha farklı binlerce eser bulunmakta dönemin aydınlanmasını sağlamaktadır.



Troya Müzesi Giriş Ücreti



Bölgeye girmek isteyen kişiler için burayı ziyarette bulunacak kişiler Troya Antik Kenti'ne belli bir meblağ ödeyerek ziyarete bulunabilir. Troya Antik Kenti için müze giriş ücreti 35 TL olarak belirlenmiştir. Ancak milleti Müze Kart sahipleri müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilir.