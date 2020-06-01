Tüm turizm çalışanlarına corona testi

Mart ayından itibaren Avrupa'nın tamamını etkileyen ve binlerce cana mal olan corona virüsün Avrupa'daki etkisi azalmaya devam ediyor. Günlük vaka ve vefat sayısındaki düşüşle birlikte pek çok ülke yeni normale ayak uyduracak sağlık ve güvenlik kurallarını hayata geçirmeye başladı.

Salgın sürecini diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az hasarla atlatan Avusturya da yeni sürece geçiş yaptı. Önemli bir kış ve doğa sporları ülkesi olan Avusturya, bu süreçte tüm sınırlarını kapatmış etkinlikleri iptal etmişti. 1 Haziran tarihiyle birlikte başlayacak olan normalleşme hamleleri doğrultusunda Avusturya ülke sınırlarını açma kararı alındı.

Turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu Avusutrya'da salgın nedeniyle oluşan ekonomik yarayı hafifletmek için bir an evvel turistlerin ülkeye gelişi bekleniyor.Yeni sürece geçişte tüm vatandaşlarının uyması gereken kuralları yürürlüğe sokan Avusturya, turizm çalışanları için de bir takım denetimler uygulayacak. Turizm faaliyetlerinin de baladığı ülkede bugünden itibaren her hafta 65 bin sağlık çalışanına corona virüs testi yapılacak.

Her gün 5 ila 8 bin kişinin test yaptırdığı Avusturya, alınan tedbirler kapsamında daha sağlık bir tatil geçirilebilmesi adına bu kararı aldığını açıkladı.