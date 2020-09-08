Türkmenistan Hakkında Bilgiler; Türkmenistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin 1991 yılında kabul edilen ulusal bayrağının ana rengi yeşildir. Yeşil zemin üzerinde hilal ve beş yıldız bulunur. Hilal, İslam dinini simgelerken, beş yıldız Türkmenistan sınırları içerisinde yer alan beş vilayeti temsil eder. Halı motifi, bayrağın sol kısmında dikey bir şekilde yer alır. Halı, Türkmenistan'ın kültür ve tarihini simgelemektedir. Türkiye'nin en kalabalık üç şehri, Aşkabat, Türkmenabat ve Serdar'dır. Bu kentlerde en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen ürün pamuktur. Bunun yanı sıra ülke genelinde en fazla meyve-sebze ve tahıl ürünleri yetiştirilir. Ülke toplam beş vilayetten oluşur. Bu vilayetlerin isimleri, Marı, Daşoğuz, Balkan, Lebap ve Ahal'dır. Türkmenabat'ın nüfusu 235 bindir ve Lebab vilayetinin merkezidir. Aşkabat'ın güneydoğusunda yer alan Anav ise Ahal vilayetinin merkezi şehridir.

Türkmenistan Nerededir?

Orta Asya'nın güneybatısında bulunan Türkmenistan'ın dört ülke ile kara sınırı bulunur. Güneyinde İran ve Afganistan ve kuzeyinde Özbekistan ve Kazakistan yer alır. En uzun akarsuları Murgap ve Tejen nehirleridir. Ülkede yer alan Karakum Çölü, Subtropikal ve çöl ikliminin görülmesinde etkilidir. Yazları kurak ve sıcak olan ülkede kış mevsiminde hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşer.

Türkmenistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Türkmenistan'ın nüfusu 6 milyonun üstündedir. Son açıklanan ve resmi olmayan verilere göre toplam nüfus 6.031.200'dür. Ülke nüfusunun %85'ine yakınını Türkmenler oluşturur. Etnik nüfus dağılımında Özbekler, Ruslar, Türkler ve Kazaklar yer alır. Nüfusun %50'den fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Türkmenistan'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 64 iken kadınlarda 71'dir.

Türkmenistan'ın Başkenti Neresidir?

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tır. 440 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip olan Aşkabat ülkenin en büyük şehridir. 1 milyonun üstünde kişi Aşkabat'ta yaşıyor. 1948 yılında gerçekleşen depremden sonra şehrin binaları yenilenmiştir. Aşkabat'ın el dokuma halıları ve botanik bahçesi oldukça meşhurdur. Şehirde aynı zamanda birçok müze yer almaktadır. Aşkabat'ın kültürel ve ekonomik ilişkiler kurduğu 6 kardeş şehri var. Bunlar: Türkiye'den Karaman ve Ankara, Ukrayna'dan Kiev, Kazakistan'dan Nur Sultan, Yunanistan'dan Atina ve Amerika Birleşik Devletlerinden Albuquerque'dir.

Daşoğuz, hem vilayetlerden birinin hem de vilayetteki merkez şehrin adıdır. Yeşil alanı çok fazla olan ilin birçok idari bölümden oluşur. Bu idari bölümlerden bazıları Kurbansultan Ece, Saparmurat Türkmenbaşı ve Köroğlu ilçesidir. Daşoğuz'un nüfusu son yıllarda artmış ve 1 milyonun üstüne çıkmıştır.

Türkmenistan'ın diğer büyük şehirleri şunlardır: Balkanabat, Atamurat, Hazar, Gumdag ve Baharly.

Türkmenistan'ın Para Birimi Nerededir?

Ülkenin para birimi Türkmenistan Manatı'dır. 1991 yılında önce ülkede resmi para birimi olarak Ruble kullanılıyordu. En düşük banknot 1 Türkmenistan Manatı'dır. En yüksek banknot olan 500 Türkmenistan Manatı ise 2009 yılında tedavüle girmiştir.

Türkmenistan'da Konuşulan Diller

Ülkenin resmi dili Türkmencedir. Bunun dışında konuşulan diller arasında Rusça, Kazakça ve Özbekçe yer alır. Türkmenceden sonra en çok konuşulan dil ise Türkçedir. Dil ve kültürlerin benzerliği Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kültür ilişkilerinin gelişmesinde önemli olmuştur. Bununla birlikte 1991 yılında, ülkede ilk büyükelçilik açan ve Türkmenistan'ı resmi olarak tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. İki ülke arasında sadece kültürel değil ekonomik ilişkiler de gelişmiştir.

Türkmenistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkmenistan ile Türkiye arasında 2 saat fark bulunmaktadır. Türkiye'de saat 19.00 iken Türkmenistan'da 21.00'dır.