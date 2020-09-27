Uhud Dağı Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

İslam tarihinde en önemli olay Uhud dağında gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Uhud dağının manevi değeri oldukça fazladır.



Uhud Dağı Nerede?



Uhud dağı Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yer alan bir dağıdır.



Uhud Dağına Nasıl Gidilir?



Uhud dağı ülkemizde yer almadığı için en hızlı yol hava yoludur. Hava yolu ile öncelikle Suudi arabistan'a uçuş gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bundan önce ise Suudi Arabistan vizesi alma şartınız vardır. Suudi Arabistan'a gidiş için vize aldıktan sonra Uhud dağı için yolculuğa başlayabilirsiniz. Suudi Arabistan'ın başkentine iniş yaptıktan sonra burada yer alan toplu taşımaları kullanarak Medine'ye gidebilirsiniz. Medine şehrine geldikten sonra bu noktadan itibaren Uhud dağına tırmanabilirsiniz.



Uhud Dağı Giriş Ücreti



Uhud dağına giriş için herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz.



Uhud Dağı Özellikleri



- Uhud dağının yüksekliği 110 metredir.

- Medine merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunur.

- Uhud dağında bir de şehitlik yer almaktadır.

- Uhud dağında tarihte önemli olaya tekabül eden Uhud savaşı yapılmıştır..



Uhud Dağı Hakkında Bilgi



Uhud dağı İslam tarihi açısından önemli bir dağdır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'de bu dağdan oldukça fazla söz etmiştir. Ayrıca Uhud dağında tarihin en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşı gerçekleşmiştir. Mescid-i Nebevi'ye de yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Uhud dağı her yıl binlerce Müslüman tarafından ziyaret edilen bir dağdır. Özellikle hac ibadetini yapan ziyaretçiler Uhud dağını da ziyaret etmektedir.



Mekkeli Müşrikler ve Müslümanlar arasında bu dağda savaş yapılmıştır. Bunun neticesinde şehit olan Müslümanlar için bu dağa bir de şehitlik inşa edilmiştir. Uhud dağı 110 metre uzunluğunda bir dağ olduğundan ötürü tırmanması da kolay olan bir dağdır. 1 saate en tepe noktasına varılabilmektedir.