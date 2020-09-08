Ukrayna Hakkında Bilgiler; Ukrayna Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ukrayna bayrağı, buğday tarlaları üzerinde mavi gök olarak simgelenen bir bayraktır. Burada buğday tarlaları refahı, mavi gök ise barışı simgelemektedir. Ukrayna ülkesinin ulusal bayrağı 1918 yıllarında kabul edilmiştir. Bu bayrağın mavi ve sarı olan renkleri İsveçli olan Rus bayrağıyla aynı renklere sahip olmaktadır. Ayrıca Sovyetler Birliği devrinde milliyetçiliğin simgesi olan bayrak yasaklanmış ve Ukrayna SSC için ayrı bir bayrak mevcuttu. Ardından bugünkü bayrak ise 1991 senesinde yeniden kabul edilmiştir.

Ukrayna Ülkesi Nerededir?

Mutlaka gezilip görülmesi gereken değere sahip olan Ukrayna ülkesinin doğu ve kuzeydoğu kesiminde Rusya, kuzeybatı kesiminde Beyaz Rusya, batı kesiminde Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatı kesiminde ise Romanya ve Moldova ülkeleri ile kara sınırı bulunmaktadır. Ayrıca güney kesimde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı vardır.

Ukrayna Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Ukrayna ülkesinin nüfusu 2020 yılındaki yapılan sayım verilerine göre yaklaşık olarak 43,733,762 kişi olarak saptanmıştır.

Ukrayna Ülkesinin Başkenti Neresidir?

Ukrayna ülkesinin başkenti Kiev’ dir. Ayrıca Kiev bu ülkede bulunan en büyük şehir olmaktadır. Bu şehir mutlaka görülmesi gerekmekte olan yerler arasında bulunmaktadır. Bu ülkede trafik akışı sağdan sağlanmaktadır. Ayrıca ülkenin sahip olduğu telefon alan kodu +380 olarak yer almaktadır.

Ukrayna Ülkesi Para Birimi Nedir?

Ukrayna Ülkesinin genelinde para birimi Grivna (UAH) olmaktadır.

Ukrayna Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Ukrayna ülkesinde kullanılan resmi dil Ukraynaca’dır. Ayrıca ülkede tanınan bölgesel diller 18 adettir. Bunlar genel olarak: Almanca, Bulgarca, Beyaz Rusça, Ermenice, Gagavuzca, Kırım Tatarcası, Karayca, Kırımçakça, Lehçe, Moldovaca, Macarca, Rumence, Çingenece, Rusça, Rusince, Yidiş, Slovakça, Yunanca ve Azerice’ dir.

Ukrayna Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Ukrayna ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Ukrayna Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Ukrayna ülkesinin başkenti olan Kiev başta olmak üzere ülkede pek çok şehir bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Lviv, Odessa, Donetsk, Simferopol, Sivastopol ve Yalta olmaktadır. Bu şehirlerin hepsi birbirinden güzeldir bu nedenler her yıl binlerce turiste güzel bir ev sahipliği yapmaktadır.

Ukrayna Ülkesi İklimi Nasıldır?

Ukrayna ülkesinin iklim koşulları genel olarak soğuk ve de ılımandır. Özellikle Kiev şehrinde belirgin bir yağış etkisi görülmektedir. Ayrıca en kurak aylarda bile ülke genelinde yağış miktarı oldukça fazladır. Sadece Kiev şehrinin bile yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık olarak 7.7 °C'dir. Ayrıca yıllık ortalama olarak yağış miktarı: 640 mm civarındadır. Bu iklim koşullarına rağmen soğuk havaları seven hemen hemen bütün yerli ve yabancı turistlerin mutlaka gezmesi ve görmesi gereken önemli büyük ülkeler arasında yer almaktadır.

Ukrayna Ülkesinin Ekonomisi Nasıldır?

Ukrayna ülkesinin yasama, yürütme ve yargısı ayrı olan ve yarı başkanlık sistemi şeklinde yönetilen bir üniter devlet olmaktadır. Sovyetler Birliği dağılması sonrasında Ukrayna ülkesi, yedek ve de yarı askeri güçler ile birlikte Rusya'dan sonra Avrupa'daki en büyük olan ikinci silahlı kuvvete sahiptir. Ukrayna ülkesi ekonomi ve üretim konusunda bütün sektörleri en başta Rusya ülkesi olmak üzere Sovyet cumhuriyetlerine bağlı idi ancak 1991 yılında SSCB dağılmıştır. 2016 yılında, 2010 yılından bu yana ilk kez olarak ülkenin ekonomisi yaklaşık olarak % 2’ den fazla büyümektedir. Ayrıca Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomi de görülen ve hissedilen büyüme oranı 2017 yılında yaklaşık olarak % 2, 2018 yılında ise yaklaşık olarak % 3.5 öngörülmektedir.