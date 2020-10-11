UkraynalÄ± djden lavanta bahÃ§elerinde klip

TÃ¼rkiye ve Akdeniz'in doÄŸal gÃ¼zelliklerinden vazgeÃ§emeyen dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ UkraynalÄ± DJ Katy Rise, Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde yer alan TazÄ± Kanyonu'nda Ã§ektiÄŸi klibin ardÄ±ndan, yeni klibi iÃ§in doÄŸal bir stÃ¼dyo olan ve yÄ±lda 1 milyona yakÄ±n ziyaretÃ§i alanÂ Isparta'nÄ±n Kuyucak kÃ¶yÃ¼ndeki lavanta bahÃ§elerini tercih etti. Lavanta bahÃ§esine DJ mikseri ve mÃ¼zik aletlerini taÅŸÄ±yan Rise, doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e klip Ã§ekti. Klip Ã§ekimleri, bir hafta sÃ¼rdÃ¼. Klip gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri montajlandÄ±ktan sonra ilk olarak Ã¶zel bir mÃ¼zik kanalÄ±nda, ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ DJ'in YouTube kanalÄ±nda yayÄ±nlanacak. Menajeri Can CaferoÄŸlu ile Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen klibin Ã§ekimlerini ise Renat Buts yaptÄ±.

Akdeniz'i Ã§ok sevdiÄŸini dile getiren DJ Katy Rise, Akdeniz'in doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleri inanÄ±lmaz. Bu gÃ¼zellikler iÃ§erisinde mÃ¼zik yapmak ise benim iÃ§in inanÄ±lmaz keyif verici" dedi. UkraynalÄ± DJ, bir sonraki videoyu kendi parÃ§asÄ± iÃ§in Ã§ekeceÄŸini belirterek, Akdeniz'i Ã§ok seviyorum. Kendi parÃ§am iÃ§in Ã§ekeceÄŸimiz video iÃ§in yine bu bÃ¶lgenin doÄŸal ve tarihi gÃ¼zelliklerinden faydalanacaÄŸÄ±z. Bu Antalya olabilir, Isparta olabilir. O da sÃ¼rpriz olsun" diye konuÅŸtu.