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11.10.2020 - 11:18 | | DHA

UkraynalÄ± djden lavanta bahçelerinde klip

ÃœnlÃ¼ UkraynalÄ± DJ Katy Rise,Â daha Ã¶nce Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde yer alan TazÄ± Kanyonu'nda Ã§ektiÄŸi klibin ardÄ±ndan, yeni klibi iÃ§in Isparta'nÄ±n lavanta bahÃ§elerini tercih etti.Â

UkraynalÄ± djden lavanta bahçelerinde klip

TÃ¼rkiye ve Akdeniz'in doÄŸal gÃ¼zelliklerinden vazgeÃ§emeyen dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ UkraynalÄ± DJ Katy Rise, Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde yer alan TazÄ± Kanyonu'nda Ã§ektiÄŸi klibin ardÄ±ndan, yeni klibi iÃ§in doÄŸal bir stÃ¼dyo olan ve yÄ±lda 1 milyona yakÄ±n ziyaretÃ§i alanÂ Isparta'nÄ±n Kuyucak kÃ¶yÃ¼ndeki lavanta bahÃ§elerini tercih etti. Lavanta bahÃ§esine DJ mikseri ve mÃ¼zik aletlerini taÅŸÄ±yan Rise, doÄŸa ile iÃ§ iÃ§e klip Ã§ekti. Klip Ã§ekimleri, bir hafta sÃ¼rdÃ¼. Klip gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri montajlandÄ±ktan sonra ilk olarak Ã¶zel bir mÃ¼zik kanalÄ±nda, ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ DJ'in YouTube kanalÄ±nda yayÄ±nlanacak. Menajeri Can CaferoÄŸlu ile Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen klibin Ã§ekimlerini ise Renat Buts yaptÄ±.

UkraynalÄ± djden lavanta bahÃ§elerinde klip

Akdeniz'i Ã§ok sevdiÄŸini dile getiren DJ Katy Rise, Akdeniz'in doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleri inanÄ±lmaz. Bu gÃ¼zellikler iÃ§erisinde mÃ¼zik yapmak ise benim iÃ§in inanÄ±lmaz keyif verici" dedi. UkraynalÄ± DJ, bir sonraki videoyu kendi parÃ§asÄ± iÃ§in Ã§ekeceÄŸini belirterek, Akdeniz'i Ã§ok seviyorum. Kendi parÃ§am iÃ§in Ã§ekeceÄŸimiz video iÃ§in yine bu bÃ¶lgenin doÄŸal ve tarihi gÃ¼zelliklerinden faydalanacaÄŸÄ±z. Bu Antalya olabilir, Isparta olabilir. O da sÃ¼rpriz olsun" diye konuÅŸtu.

UkraynalÄ± djden lavanta bahÃ§elerinde klip

Trafik cezalarÄ±ndan bÄ±kÄ±nca, bisiklet görünümlü motor yaptÄ±AydÄ±nâ€™da trafik cezalarÄ±ndan bunalan bir vatandaÅŸ, bisikletine ot biçme makinesinin motorunu takarak bisiklet görünümlü motosiklet yaptÄ±. â€˜Motobisikletâ€™ adÄ±nÄ± verdiÄŸi aracÄ± ile ulaÅŸÄ±m ihtiyacÄ±nÄ± gideren Ä°lhan Uçar, bu sistem sayesinde trafik cezalarÄ±ndan da kurtulduÄŸunu belirtti.
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