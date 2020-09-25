Ulubey Kanyonu Uşak İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Ulubey Kanyonu ülkemizin Uşak ili sınırları içerisinde bulunan bir kanyondur. Özellikle doğal alanlardan biri olmasından dolayı bölge birçok turist çekmektedir. Kanyon hakkında merak edilen birçok detay bulunmaktadır.



Ulubey Kanyonu Uşak İlinde Nerede Bulunur?



Ulubey Kanyonu Uşak ili sınırlarında yer alan kanyonlardan bir tanesidir. Bölgenin kireçtaşı ve kumtaşından oluşmasından dolayı bölgede bulunan kanyon doğal bir görünüme sahiptir. Kanyon Uşak ilinin Ulubey ilçesine bağlı olarak yer alır. Dünyanın en büyük kanyonu Amerika'daki Arizona eyaletinde bulunurken Dünyanın ikinci büyük kanyonu ise Türkiye sınırları içerisinde Uşak ilinde bulunur. Ulubey Çayı tarafından aşındırılan Ulubey Kanyonu bu anlamda oldukça önemli bir özelliğe sahiptir.



Ulubey Kanyonu'na Nasıl Gidilir?



Ulubey Kanyonu Uşak il merkezine 30 kilometre kadar mesafede bulunan bir yerdedir. 30 kilometrelik bu alana her gün Uşak Merkezi otobüsler kalkar. Kişisel araçla ile bölgeye gelmek isteyen kişiler ise Uşak il merkezinden Ulubey ilçe merkezine ulaşarak kısa sürede Ulubey Kanyonu'na gidebilir. Bahar ve yaz aylarında oldukça çok ziyaretçi ağırlayan Ulubey Kanyonu görenleri hayrete düşürecek bir doğal güzelliğe sahiptir.



Ulubey Kanyonu Özellikleri Nelerdir?



Ulubey Kanyonu 45 kilometrelik uzunluğa sahip bir kanyondur. Derinliği 50 metre ile 170 metre arasında değişen Ulubey Kanyonu birçok kişi tarafından bilinmese de Dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak geçmektedir. Böyle birçok etkinlik için uygun bir yapıda olmasına rağmen tamamı turizme açılmış değildir.



Ulubey Kanyonu Cam Teras



Bu muhteşem kanyonu bölgede bulunan cam terastan izlemek mümkündür.2015 yılında hizmete açılan Ulubey Kanyonu cam teras kanyonun görünüşüne uygun bir mimari özelliğe sahiptir. Cam terasın içinde büyük bir kafeterya yer alır. Kurşun geçirmez özelliğe sahip camlardan oluşturulan cam teras 30 milimetre kalınlığında camlara sahiptir. Kanyonun muhteşem manzarası cam teras üzerinden rahatlıkla izlenebilir.



Ulubey Kanyonunda Yapılacak Etkinlikler



Ulubey Kanyonu bölgede fotoğraf çekmek isteyen kişiler için oldukça önemli olan bir alandır. Yine bölge doğa yürüyüşü, tırmanış gibi aktiviteleri yapmak isteyenler için oldukça uygundur. Bir rehber eşliğinde çıkılacak yürüyüş kişilere farklı deneyimler yaşatacaktır.



Ulubey Kanyonu Giriş Ücreti



Ulubey Kanyon’u girişi ücretsizdir. Ancak bölgede bundan cam terasa giriş ücretlidir. Cam terasa giriş ücreti 7,5TL'dir. Oldukça uygun fiyatlı giriş ücreti sağlanan cam terastan Ulubey Kanyonu rahatlıkla izlenebilir ve eşsiz fotoğraflar çekilebilir.