Bursa'nÄ±n dÃ¼nyaca tanÄ±nan en Ã¶nemli deÄŸerlerinden olan UludaÄŸ'da yaÅŸanan yetki karmaÅŸasÄ±nÄ± sonlandÄ±racak ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hÄ±zlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã¶neri KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'dan gelmiÅŸ ve Bakan Ersoy, Kapadokya'daki gibi UludaÄŸ iÃ§in de Alan YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimat vermiÅŸti. Bunun Ã¼zerine hem KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± hem de alanÄ±n milli park sÄ±nÄ±rÄ±nda kalmasÄ± nedeniyle TarÄ±m Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. UludaÄŸ Alan YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yasa hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlanÄ±rken, yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda yeni yasama dÃ¶neminde Meclise getirilip, yasalaÅŸmasÄ± bekleniyor. Bu arada UludaÄŸ'daki turistik tesis iÅŸletmecilerinden de Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek geldi. Alan YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile UludaÄŸ'daki pek Ã§ok sorunun Ankara'ya gitmeden yerinde Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini belirten turizmciler, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ'Ä± ziyaret ederek, Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n UludaÄŸ ve Bursa'ya saÄŸlayacaÄŸÄ± katkÄ±larÄ± anlattÄ±. Ziyarete, GÃ¼ney Marmara Turistik Otelciler ve Ä°ÅŸletmeciler BirliÄŸi (GÃœMTOB) BaÅŸkanÄ± Ersin YazÄ±cÄ±, TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi (TÃœRSAB) GÃ¼ney Marmara BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Murat SaraÃ§oÄŸlu, UludaÄŸdaki otel ve iÅŸletme sahiplerinden Haluk Beceren, Burak Beceren, Mehmetcan YazÄ±cÄ±, Ã‡etin Ceylan, Teleferik A.Åž. YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°lker Cumbul, Milli Parklar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurbay Zeki Engin ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼ksel AkdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da hem yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n gÃ¶zÃ¼nden hem de milli park alanÄ±nÄ±n korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nden Alan YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± katkÄ±lar ele alÄ±ndÄ±.

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4 mevsim turizm

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, UludaÄŸ'Ä±n sadece Bursa'nÄ±n deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin hatta dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli bir deÄŸeri olduÄŸunu vurguladÄ±. UludaÄŸ'Ä±n gerek kayak merkezi, gerek teleferiÄŸi gerekse de doÄŸal alanlarÄ± ve endemik tÃ¼rleri ile yaz kÄ±ÅŸ 4 mevsim Ã¶zellik arz eden bir yer olduÄŸunu ifade eden BaÅŸkan AktaÅŸ, Tabii prosedÃ¼rlerden kaynaklanan, yetki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kaynaklanan sorunlar bugÃ¼ne kadar yaÅŸandÄ±. BazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ± ve bunlarÄ±n bertaraf edilmesiyle alakalÄ± da yoÄŸun bir gayretimiz var. Yine bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tavsiyeleri doÄŸrultusunda oluÅŸturulacak Alan YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n UludaÄŸ'daki iÅŸletmeciler ve konunun taraflarÄ± ile istiÅŸare ettik. Bursa Ã§ok Ã¶zellikli bir ÅŸehir. Â UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesinde yer almamÄ±z, tarihi mekanlarÄ±mÄ±z, doÄŸal mekanlarÄ±mÄ±z. Ama UludaÄŸ da bilinen Ã¶zelliklerinden bir tanesi. Buna hep beraber sahip Ã§Ä±karak, TÃ¼rkiye'nin bu deÄŸerini Ã§ok daha kÄ±ymetli hale hep birlikte getireceÄŸiz. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak bu konuda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirmekten asla kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z diye konuÅŸtu.

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