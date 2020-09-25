Urfa Kalesi Şanlıurfa'nın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Urfa Kalesi, Şanlıurfa şehrimizin mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerinin başında geliyor. Şanlıurfa, ilkel dinlerin dünyada bilinen en eski merkezlerinden biri. Eski zamanlarda çok tanrılı dinlerle birlikte tek tanrılı dinler içinde önemli merkezler arasında sıralanıyor. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer olması itibari ile Urfa Kalesi, kutsal sayılan özel bir kale. Allah inancının, tevhidin doğduğu kutsal topraklarda olduğu için Balıklı Göl ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu mağara gibi görülmek istenen yapılar arasında.

Urfa Kalesi Şanlıurfa’nın Neresindedir?

Şanlıurfa Kalesi veya bilinen adı ile Urfa Kalesi, Şanlıurfa ilimizin sınırları içerisinde bulunuyor. Urfa Kalesi, Şanlıurfa şehir merkezine bakan, merkeze yakın bir konumda bulunan bir yapıdır. Günümüzde açık hava müzesi olarak ziyaretçilerine hizmet veren vermekte her yıl pek çok insanı ağırlamaktadır. Urfa Kalesi, şehrin güneybatısındaki Damlacık Dağı eteklerindedir. Doğu, batı ve güney yönünde kayadan oyulan savunma hendekleri tarafından çevrelenen Urfa Kalesi’nin kuzeyi sarp kayalıklar vardır. Etkileyici bir manzaraya haiz kale Şanlıurfa’ya gelenlerin ilgisini çeken yapılardan biridir.

Tarihi Kalenin Özellikleri

Urfa Kalesi, Antik dönemde Osroene tarafından inşa edilen bir kaledir. Kalenin mevcut duvarları, Abbasiler tarafından MS.814 yılında Abbasiler tarafından yaptırılmıştır. Farklı doğası ve çeşitli kültürden insanları hoşgörü içinde bir araya toplayan etnik, otantik yapısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezi rotalarının ilk sıralarında yer alan Şanlıurfa, şehrin sembolü haline gelen kalesi ile birlikte görülmeye değer güzel bir şehir. Bu şehre bakış için farklı bir perspektif arayanlar için Urfa Kalesi, değerli bir tarihi miras.

Urfa Kalesi’nin Hikayesi

Urfa Kalesi, Hz. İbrahim’in hikayesi ile birlikte dini yönden çok özel bir anlam kazanıyor. Efsaneye göre Nemrut bir gece rüyasında tahtının yıkılacağını görür. Bunun üzerine müneccimlere haber salar. Bu rüyayı yorumlayan dönemin ileri gelen müneccimleri, yeni doğan bir çocuğun Nemrut’un krallığını yıkarak tek tanrılı bir dini yaymaya başlayacağını söylerler. Nemrut bu duyum üzerine harekete geçerek tüm çocukları öldürür. Yalnız Hz. İbrahim, annesi tarafından bir mağarada gizlenir. Zaman içinde İbrahim büyür ve yöre halkını tek tanrı inancına davet eder.

Hz. İbrahim, putları kırıp parçalamaya başlar. Bu sebeple cezalandırılmasına Nemrut tarafından karar verilir. Efsanenin devamında Nemrut tarafından mancınıkla günümüzde Balıklı Göl’ün olduğu yerdeki büyük ateşe atılmak üzere Hz. İbrahim Urfa Kalesi’ne getirilir. Hz. İbrahim’i kaleden ateşe doğru mancınıkla atılır. Fakat Allah’ın emri ile ateş suya, yanan odunlar ise balıklara dönüşür. Böylelikle rivayete göre Balıklı Göl oluşur.