Ürgüp'te, Üç Güzeller'e yoğun ilgi

Nevşehir merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgüp, ilçe girişinde 3 peribacasının yan yana bulunduğu Üç Güzeller bölgesinin yanında, tarihi yapıları ve vadileri ile ilgi görüyor. Hafta sonu ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, özellikle Üç Güzeller bölgesine hayran kaldı. Turistler, ahşap yürüyüş alanlarının bulunduğu bölgede gezip, 3 peribacasını arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapadokya bölgesindeki peribacaları olgusunu ortaya koyan üç peribacasının yer aldığı alanı gezen turistler, düzenlenen deve turlarına da katıldı. Üç Güzeller bölgesini her yıl 1 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği belirtildi.