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15.06.2020 - 14:09 |

Vakalardaki artıştan sonra Kum hayalet kente döndü

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti. Vaka sayılarındaki artışta normalleşme çerçevesinde kaldırılan kısıtlamaların etkisi bulunuyor. İran'da Covid-19'un ortaya çıktığı Kum'da yasaklar kaldırılsa da halk, evden çıkmıyor

Vakalardaki artıştan sonra Kum hayalet kente döndü

İran'da yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk defa görüldüğü Kum kentinde yasakların peyderpey kalkmasıyla hayat normale dönse de halk evden çıkmıyor. AA ekibi, İran hükümetinin normalleşme adımlarının ardından ülkede Covid-19 vakalarının ve bu salgından kaynaklı ilk ölümlerin yaşandığı Kum kentindeki önemli noktaları görüntüledi. Normal zamanlarda başka şehirlerden gelen ziyaretçilerden de kaynaklı olarak yoğunluğun yaşandığı Fatıma-i Masume Türbesi'nde sükunet dikkatleri çekiyor.

İran'da corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 8 bin 950'ye yükseldi.  Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 950'ye, vaka sayısının da 189 bin 876'ya çıktığını aktardı. Hastalardan 2 bin 765'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 150 bin 590 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 269 bin 194 olduğu bilgisini paylaştı.

Vakalardaki artıştan sonra Kum hayalet kente döndü

Tahran, Rezevi Horasanı ve Buşehr'de hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti. Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

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