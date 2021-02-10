Vize Nedir, Nasıl Ve Neden Alınır? Vize Çeşitleri Nelerdir?

Vize başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlanması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genellikle turistik ve öğrenci vizeleri, kısa süreli olduğu için kabul edilir. Çalışma vizesi alabilmek içinse ülkelerin talep ettiği tüm şartları yerine getirmek gerekir.

Vize Nedir?

Vize, hükümetlerin ülkelerine çeşitli nedenlerle gelmek isteyen turistlerden talep ettiği belgedir. Vize koşulları ülkeden ülkeye değişir. Vize başvurularını konsoloslukta çalışan görevlilerin oluşturduğu bir komisyon inceler. Başvuru sahiplerine 5 - 15 gün içerisinde geri dönüş yapılır.

Vize Nasıl ve Neden Alınır?

Vize almak isteyenler konsolosluklara ve büyükelçiliklere müracaat etmelidir. Öncelikli olarak vize başvuru formu doldurulur. Formda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru yazılması gerekir. Eğer bilgiler arasında uyuşmazlık varsa başvurular reddedilir.

Ülkelerin kriterlerine ve taleplerine uyan kişilerin vize başvurusu birkaç gün içerisinde sonuçlanır. Vize istemeyen ülkelere ise sadece pasaport ile gidilebilir.

Vize Çeşitleri Nelerdir?

1- Öğrenci vizesi:

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin aldığı vizedir. Bu vizeyi alabilmek için not ortalamasının yüksek olması gerekir. Öğrenci vizeleri 6 ay, 1 yıl ya da 2 yıl süreyle alınabilir.

2- Çalışma vizesi:

Günümüzde en çok başvurulan vize çeşitlerinden biridir. Yurt dışında çalışmak ya iş kurmak isteyen kişiler tarafından alınır.

3- Schengen vizesi:

90 gün ile sınırlı olan Schengen vizesi, sadece Avrupa'da geçerlidir.

Diğer vize çeşitleri arasında Transit ve Turistik vize de yer alıyor.