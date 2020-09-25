Xanthos Antik Kenti Antalya İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Antik kentin ismi Likya dilinde yazılmış kitabelerde, Arnna olarak geçiyor. Eşen (Xanthos) Çayının kenarındaki ovaya hâkim iki tepe üzerinde kurulmuştur. Çayın dibindeki tepede Likya Akropolu, kuzeydeki tepede de Roma Akropolü bulunuyor.



Xanthos Antik Kenti Nerededir?



Antik kent, Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kınık Beldesi sınırları içinde bulunuyor. Eşen (Xanthos) Çayının kenarındaki ovaya hakim iki tepe üzerinde yer alıyor.



Xanthos Antik Kenti Nasıl Gidilir?



Antik Kent Antalya-Fethiye arasında Kaş ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Fethiye-Kaş otobüsleriyle antik kente gidebilirsiniz. Özel aracınızla gitmek istiyorsanız, Antalya üzerinden D400 otoyolunu takip edebilirsiniz. İsterseniz, sahil yolundan Kemer, Finike yolundan da gidebilirsiniz.



Xanthos Antik Kenti Hakkında



Şehir, Likya medeniyetini yansıtması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Yapılan kazılar sonucunda; 3 agora, büyük bir ana cadde, bir meclis binası, tiyatro, saray ve büyük bir konut ile çok sayıda Roma anıt mezarı gün yüzüne çıkarılmış.



Kentteki her iki akropolü değişik örgü sistemlerinden oluşan çeviren sur duvarları çeviriyor. Likya akropolünün kuzeyinde Roma Devri Tiyatrosu bulunuyor. En ilginç kalıntılar tiyatronun batısında konuşlanmış. Bunlar; yekpare kaide üzerindeki ölü ailesi, kadın gövdeli kuş kanatlı yaratıklar olan kabartmalardır. Roma Akropolünde de birçok anıt mezar yer alıyor.



Xanthoslular savaşçı ve onurlu bir milletti. Persliler, kentlerine saldırdıklarında uzun süre dayanmışlar fakat kazanamayacaklarını anlayınca, çocuk-kadın demeden intihar etmişler ve bu arada da şehri yakıp, yıkmışlardır. Bu nedenle tarihe “düşmana teslim olmayı asla düşünmeyen şehir” olarak geçmiştir.



Xanthos Antik Kenti Tarihi



Homeros, Xanthosluların Troya savaşlarına katıldıklarını söylese de, tarihi buluntular şehrin İÖ 8. yüzyıl civarında kurulduğunu gösteriyor. Şehir, Likya Birliğinin idari merkezi olarak önemli bir konumdaydı. Bu nedenle birçok medeniyetin ele geçirmek istediği şehirlerin başında geliyordu.



İ.Ö. 545–546 yıllarında Pers işgali sırasında tüm halk şehri yakarak, toplu intihar etmişler. Perslilere boş ve harap bir şehir bırakmışlar. Persliler, şehri tekrar kurmuş, yeni ailelerin taşınmasıyla şehir tekrar canlanmıştır. İ.Ö. 475–450 yıllarında şehir yangın felaketiyle karşı karşıya kalmış. İÖ 2. yüzyılda da Romalı Brütüs, şehri yakıp, yıkmış. İmparator Marcus Antonius, şehri yeniden imar etmiş. Günümüze kadar gelen eserlerin birçoğu bu dönemde yapılan binalardır.



Xanthos Antik Kenti Giriş Ücreti



Antik kente ziyaretler ücretlidir. Giriş ücreti 14 TL’dir. 1 Nisan-1 Ekim döneminde 08.30-19.00, 02 Ekim-31 Mart döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında istediğiniz gün ziyaret edebilirsiniz.