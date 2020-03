Yedi Dünya, Bir Gezegen belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Milyonlarca yıl önce yeryüzü kabuğunun inanılmaz güçler tarafından parçalanmasıyla ortaya çıkan yedi kıtayı ve bu kıtalara has hayvanların yaşantısını anlatan ve yedi bölümden oluşan Seven Worlds, One Planet her bölümde farklı bir kıtayı ele alıyor. (Antarktika, Asya, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika) Kor gibi yanan Afrika’nın düzlüklerinden, Antarktika’nın donmuş sularına, bu coğrafyalarda yaşayan hayvanların şimdiye kadar hiç görülmemiş hallerini izleyiciyle buluşturan belgesel, kıtaların en büyüğü Asya’da sınırları zorlayan canlıları, Avrupa’da ise yaşanan gizli dramları gözler önüne seriyor. Her bir kıtadaki canlı çeşitliliğinin altını çizen yapım, insanoğlunun hüküm sürdüğü modern dünyada hayvanların göğüs germek zorunda kaldığı mücadeleyi de vurguluyor.

Programın yapımcılarından Fredi Devas; “Bu belgesel 41 ülkede ve 92 ayrı bölgede çekildi. 1.500'den fazla kişiden oluşan uluslararası bir ekip tarafından hazırlandı. Çekimi dört yıl, yaklaşık olarak 1.794 gün süren bu yapım için biyolojik çeşitlilik konusunda şimdiye kadar üretilen en büyük seri diyebilirim. Belgesel renkli yaratıklardan ve nefes kesen manzaralardan çok daha fazlasını, güçlü bir mesajı özünde tutuyor. Bu mesajı anlatmak için pek çok zorlukla karşılaştık. Antartika’da dokuz metre buzul deldik ve uzman dalgıçlar suya dalar gibi buzulun içerisine daldılar. Bu açıdan teknik dalış oldukça zorlayıcıydı. Dalgıçlar 40 dakika boyunca halatsız ve buzullardan dolayı sinyal alamadıkları için GPS’siz yüzmek zorunda kaldılar. Çıkışı nereden geldiklerini hatırlayarak bulmak zorunda kaldılar, bu oldukça ürkütücüydü” dedi.

Yapımın büyüklüğüne dikkat çeken BBC Stüdyoları Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Natasha Hussain ise “Bu yapım, Bristol’de bulunan Natural History Unit’in eserleriyle anılan üstün kaliteyi tüm yönleriyle barındırıyor. Buradaki ekip gerçek bir öncü. Yeni şeyler keşfetmeye karşı doymak bilmeyen bir açlık duyuyorlar. Bu macera hissi bizleri doğa tarihine dair görülesi yerlere gitmeye zorladı Planet Earth II yapımından bu yana her sene yeni bir yere odaklanıyoruz. Şimdiye kadar hiç böylesine büyük bir heves duymamıştık, 2023 yılına kadar bu hevesi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Başka hiçbir yayıncının, doğal hayata dair bu denli adanmışlığın yanına dahi yaklaşması mümkün değil” diye konuştu.

Doğanın sunduğu çarpıcı görüntüleri ve güçlü hikayeleri, Sir David Attenborough’un eşsiz sesi ve Hans Zimmer’in heyecan uyandırıcı müzikleri ile harmanlayarak sunan Yedi Dünya, Bir Gezegen (Seven Worlds, One Planet) belgesel serisi ilk bölümü olan Antarktika’nın ilk gösterimi 15 Kasım Cuma gece yarısı izleyici ile buluşuyor. Belgesel Digitürk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer alan BBC Earth kanalında izlenebiliyor. Yapımın tekrar gösterimleri de 17 Kasım Pazar 13.15 ve 20.00 saatlerinde izlenebilecek.