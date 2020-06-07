07.06.2020 - 13:25 |
Yenilmezler Şehri kapılarını ziyaretçilere açtı
Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri ve ören yerleri, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele sonrası normalleşme süreciyle yeniden misafirlerini ağırlayacak.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Adana'daki Anavarza Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyor. Tarihte "Yenilmezler Şehri" adıyla tanınan Anavarza Antik Kenti'nde, yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla dikkati çekiyor.
ABD'deki Türklerin dükkanlarını da yağmaladılarAmerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tansiyon yükselmiş, gösteriler sırasında birçok mağaza ve dükkan yağmalanmıştı. Kaliforniya ve New Jersey'de bulunan iki Türk işletmecinin dükkanları da yağmacıların hedefi oldu.