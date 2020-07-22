Yozgat'ın Neyi Meşhur? En Meşhur Yozgat Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Yozgat'ta Ne Yenir)

Yozgat Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan bir şehirdir. Şehirde Anadolu kültürüne ve Anadolu'ya ait olan yöresel lezzetler yer almaktadır.

Yozgat'ın Neyi Meşhur?

Yozgat'ın Tandır Kebabı meşhurdur. Muhteşem lezzeti bulunan bu yemek Yozgat'ta en çok tercih edilen yemeklerden biridir. Tandır kebabı kuzu etinin eşsiz güzellikteki tadı ile birlikte özenle hazırlanır ve bu şekilde sunulur.

En Meşhur Yozgat Yemekleri ve Yöresel Lezzetler Nelerdir? (Yozgat'ta Ne Yenir? )

1) Helle Çorbası

Yozgat şehrinde mutlaka yenmesi gereken listelerin arasında helle çorbası yer almaktadır. Daha önce böyle lezzetli bir çorba yemediğinize eminiz. Helle çorbası oldukça besleyici ve bir o kadar da yöresel bir lezzettir. Yeşil mercimek ile birlikte yapılan helle çorbasını bir kere yemeniz durumunda mutlaka 2.yi de isteyeceksiniz.

2) Düğürcük Çorbası

Yozgat'ta bulunan bir diğer yöresel lezzette düğürcük çorbasıdır. Düğürcük çorbası İç Anadolu bölgemizin en meşhur çorbalarından biridir. Bulgar ve kıyma ile birlikte yapılan bu çorba Anadolu kültürünü yansıtan bir lezzettedir. Yozgat'a geldikten sonra mutlaka denemeniz gereken çorbaların içinde yer alan bu çorbayı sizlerin de çok seveceğine yüzde yüz eminiz.

Yozgat'ta Ne Yenir?

1) Testi Kebabı

Yozgat'ın en meşhur yemeklerinden olan testi kebabı Tandır kebabından sonra en çok tercih edilen meşhur yemeklerden biridir. Testi kebabı Yozgat'ın en meşhur yemekleri arasında yer alıp testi ile birlikte hazırlanır. Testi kebabı testi içerisinde hazırlandıktan sonra son olarak hemen soğumaması için ağzı hamur ile birlikte kapatılır.

2) Çiğdem Pilavı

Yozgat'ın bir diğer meşhur yemeği olan Çiğdem Pilavı Yozgat'ta yer alan Çiğdem şenliğinde özel olarak hazırlanır. Çiğdem pilavı özellikle Hıdırellez kutlamalarında ziyaretçilere ikram edilir. Çiğdem çiçeği ile birlikte hazırlanan bu pilav yöresel lezzetler arasında en çok tercih edilen pilavdır.

3) Ayva Basması

Yozgat'ın bir diğer yöresel lezzeti olan Ayva basması kuzu eti ile birlikte hazırlanır. Daha önce tatmadığınız bir lezzette olan Ayva Basması mutlaka tercih edilmesi ve yenmesi gereken bir yemektir.