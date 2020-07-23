Yunan Adalarına Nasıl Gidilir? Yunanistan Adalarına Ulaşım Rehberi

Yunan adaları coğrafyası, tarihi ve muhteşem evleri ile herkesi kendine hayran bırakan bir özelliktedir. Dünya’nın birçok ülkesinden Yunan Adaları’na turistler gitmektedir. Yunan adaları muhteşem denizi bunun yanında daha güzel gösterecek muhteşem yapıları görenleri kendine hayran bırakır. Türkiye’ye de çok yakın olan yunan adaları özellikle birçok kişi tarafından tatil için tercih edilmektedir.

Yunan Adalarına Nasıl Gidilir?

Yunan Adaları ülkemizin ege kıyılarına oldukça yakın olduğu birçok kişi tarafından tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer almaktadır. Rodos, Midilli, Sakız, Samos olmak üzere birçok Yunan Adası bulunmaktadır. Yunan Adaları Yunanistan'ın en gözde tatil mekanlarından adalarındandır. Özellikle Türkiye'de tatil yapmak istemeyenlere Yunan Adaları daha ucuza tatil yapma fırsatı da sunmaktadır. Bu sebeple hem yakın olması, hem ucuz olması turistler için tercih sebebi olmaktadır. Yunan Adaları’na gitme konusunda birçok kişinin aklında soru işaretleri vardır. Özellikle Yunan Adaları’na vize var mı sorusu birçok kişinin tarafından merak edilen sorular arasındadır.

Yunan Adaları 2020 yılı itibariyle vize isteyen Adalar içerisindedir. Yunan adalarına geçmek için Schengen vizesi sahibi olmak gerekir. Yeşil pasaport sahibi olanlar kimseler bu durumdan muaftır. Bazı gemi turları ise Türk vatandaşlarına özel özel giriş sağlayabilmektedir. Kapıda vize imkanı sunan Yunan Adaları diğer ülkeler gibi vize konusunda zorluk çıkaran ülkeler arasında bulunmamaktadır. Yunan Adaları kapıda vize uygulamasıyla kişilerin evraklarını teslim etmesi koşuluyla anında vize alabilmek mümkündür. Yunan Adaları’na ulaşım genel olarak deniz yoluyla yapılmaktadır. Yunan adalarına vize alınarak deniz yoluyla giriş yapılabilir.

Yunanistan Adalarına Ulaşım Rehberi

Yunan Adaları özellikle Türkiye'den çok kolay ulaşılabilir bir özelliğe sahiptir. İstanbul'dan direk uçuş olarak hava yolu ile Yunan adalarına da ulaşım bulunmaktadır. Ancak Yunan adalarına ulaşmanın en kolay yolu ise deniz yoludur. Özellikle ülkemizin Batı Sahillerinde bulunan şehirler Yunanistan'a sıkça feribot seferi düzenlemektedir. Ortalama olarak Tek yön bileti 15-20 Euro gibi bir ücretle Yunanistan adalarına ulaşılabilir.

Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi şehirlerden feribot seferleri Samos, Sakız, Midilli, Kos ve Rodos Adaları’na gidilebilmektedir. Gemi turları Yunan adalarına gitmenin bir diğer yoludur. Gemi turları önemli özelliğinden Bir tanesi ise ekstra olan, yeme-içme yol ve kalacak yer sorununu ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca gemi turları Schengen vizesi almayı gerektirmez.