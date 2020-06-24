Zafer yürüyüşü rötarlı gerçekleştirildi

Rusya'nın Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı. Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip corona virüs nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı. Düzenlenen törende, Covid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, "Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi. Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Rus lider, "Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz." diye konuştu.