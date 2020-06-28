 Zindan Kapı restorasyonunda sona gelindi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zindan Kapı'daki restorasyon çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Zindan ve kulelerden oluşan tarihi yapı, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilecekleri alanlarla bir kompleks olarak değerlendirilecek.

Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı dönemlerinde onarımlardan geçen, Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesinin restorasyonuyla eski ihtişamına kavuşacak.

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı'nın restorasyonlarını daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Zindan Kapı'daki restorasyon çalışmalarına hız verdi.

Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, "kanlı kuyu", "işkence odası" ve "kule bağlantılı koridorlar" ile zindanların bulunduğu yapıdaki çalışmalar kapsamında, zindanlar ile 8 ve 9 numaralı kulelerde restorasyon tamamlandı. 9 ve 10 numaralı kuleler arası ile 10 numaralı kulede ise çalışmalar sürüyor.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, tarihi sur kapısını çevreleyen binaların kamulaştırıldığını bildirdi. Aktaş, bu binaların kaldırılmasıyla bölgenin mükemmel bir görünüm kazanacağını vurguladı.

Dışarıdan gelen otobüsler ve araçların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerekli yol çalışmasının da yapılacağını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Burayı yaşayan bir mekan haline getirmek için tarihi yapıya bir fonksiyon yükleyeceğiz. Bölgeyi müzeye dönüştürmenin yanında farklı sürprizlerimiz olacak. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan ve büyük kısmının Valiliğimiz tarafından karşılandığı restorasyonda artık sona yaklaştık. Eylül sonu gibi bitirip ekim ayında da açmayı düşünüyoruz. Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılması, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri, Hisar Bölgesi, yine orduevinin bulunduğu alanın Bey Sarayı'na dönüştürülmesi, hemen alt taraftaki Mevlevihane ile bu yapı gerçekten Bursa'ya ve Bursa tarihine değer katacak. Çünkü farklı kulelerden Bursa'yı seyretmek burada mümkün ve beraberinde burada aileler ve çocuklar için de keyifli ortamlar sunulmuş olacak. İnanıyorum ki hem Bursa'da yaşayanlar hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekecek."