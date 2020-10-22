Pos cihazları kullanılarak kredi kartı veya banka kartları ile ödeme yapmak mümkündür. Sık sık kullanılan pos cihazlarında bazen hatalar oluşabilir. 005 hatası bunlardan birisidir.



005 Hata Kodu Nedir?



005 hata kodu pek çok alışverişte karşılaşılan problemlerdir. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak için kullanılan pos cihazlarında 005 hatası oluşabilir. Bu hatanın sebebi pos cihazları veya kredi kartları olmaktadır.



Kredi kartı veya banka kartlarında ödeme yapıldığı zaman 005 kodu hatası veriliyor ise bankanın bu ödemeyi reddettiği anlamına gelmektedir. Bu problemin çözümü için ilk olarak nedeni öğrenilmelidir. Farklı bir kart ile alışveriş tekrar denenmelidir. Eğer aynı hata alınıyor ise bu pos cihazının ait olduğu firma tarafından kaynaklı olmaktadır. Bu durumun çözümü için pos cihazının bağlı olduğu banka aranarak problemin kaynağı sorulmalıdır.



Bunun dışında bu hata kullanıcının kredi kartından da kaynaklanabilir. Kart sahibinin limit yetersizliğinden dolayı 005 hata kodu alınabilir. Eğer hiçbir pos cihazından kullanılan kart ile alışveriş yapılmıyor ise bu sorun tamamen kart sahibinden kaynaklıdır. Bunun çözümü için bankayı arayabilir ve 005 hata kodu verildiği bilgisini iletebilirsiniz.