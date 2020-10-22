85,65BİST1.2120.09EURO9.260.03USD7.810.02ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri 012 Hata Kodu Nedir?
    ABONE OL
    22.10.2020 - 03:26 |

    012 Hata Kodu Nedir?

    Günümüzde alışverişlerde nakit paranın yerini kredi kartları almıştır. Pek çok kişi günlük alışverişlerde kredi kartlarını çok sık kullanmaya başlamıştır. Fakat çoğu zaman kredi kartları pos cihazlarında hatalar verebilir. Bunlardan birisi de 012 hata kodudur. Peki 012 hata kodu nedir? Sizlere 012 hata kodu hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

    012 Hata Kodu Nedir?

    Pos cihazlarında alınan 012 hata kodu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. Bu hatanın altında pek çok neden yatabilir.

    012 Hata Kodu Nedir?

    Alışverişlerde kullanılan kredi kartları taksitlendirme yapması nedeniyle oldukça kullanışlı olmaktadır. Bu nedenle de kredi kartları günümüzde herkes tarafından kullanılmaktadır. Ancak pos cihazlarının çekim sırasında çeşitli hatalar oluşabilir. 012 ret hatası da kredi kartı kullanımı sorasında karşılaşılan hatalardan birisi olmaktadır.

    Günümüzde çoğu yapılan alışverişlerde kredi kartı taksit seçenekleri pek çok kişi tarafından değerlendirilmektedir. Vatandaşlar için oldukça kullanışlı olan bu ödeme yönteminde bazı hatalar oluşabilir. Pos cihazlarından alınan 012 hatası genellikle alışverişlerin taksitlendirilmesi ile alakalı bir durumdur. Taksitlendirme sırasında oluşan bu hata sonrasında kullanıcılar ne yapacaklarını bilememektedir.

    Böyle bir hata ile karşılaşıldığında kredi kartının ait olduğu bankayı arayabilirsiniz. Bankanın müşteri temsilcisi ile görüşerek var olan sorunu anlatabilirsiniz. Bunun dışında başka bir kredi kartınız var ise diğer kart ile alışveriş yapmanız en uygun çözüm olacaktır. Başka bir kart ile ödeme yaptıktan sonra ilgili bankayı arayabilir ve problemi çözmek için yardım isteyebilirsiniz.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika: 21 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca yeni hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek duyurdu

    Son dakika: 21 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca yeni hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek duyurdu

    Sıradaki Haber