Pos cihazlarında alınan 012 hata kodu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. Bu hatanın altında pek çok neden yatabilir.



012 Hata Kodu Nedir?



Alışverişlerde kullanılan kredi kartları taksitlendirme yapması nedeniyle oldukça kullanışlı olmaktadır. Bu nedenle de kredi kartları günümüzde herkes tarafından kullanılmaktadır. Ancak pos cihazlarının çekim sırasında çeşitli hatalar oluşabilir. 012 ret hatası da kredi kartı kullanımı sorasında karşılaşılan hatalardan birisi olmaktadır.



Günümüzde çoğu yapılan alışverişlerde kredi kartı taksit seçenekleri pek çok kişi tarafından değerlendirilmektedir. Vatandaşlar için oldukça kullanışlı olan bu ödeme yönteminde bazı hatalar oluşabilir. Pos cihazlarından alınan 012 hatası genellikle alışverişlerin taksitlendirilmesi ile alakalı bir durumdur. Taksitlendirme sırasında oluşan bu hata sonrasında kullanıcılar ne yapacaklarını bilememektedir.



Böyle bir hata ile karşılaşıldığında kredi kartının ait olduğu bankayı arayabilirsiniz. Bankanın müşteri temsilcisi ile görüşerek var olan sorunu anlatabilirsiniz. Bunun dışında başka bir kredi kartınız var ise diğer kart ile alışveriş yapmanız en uygun çözüm olacaktır. Başka bir kart ile ödeme yaptıktan sonra ilgili bankayı arayabilir ve problemi çözmek için yardım isteyebilirsiniz.