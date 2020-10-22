Kredi kartı kullanımında 05 hata kodu verilebilir. Bunun nedeni pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bunun sebebi kredi kartı limitleri ile ilgili olabilir.



05 Hata Kodu Nedir?



Kredi kartlarının kullanılmaya başlanmasından itibaren kartların birer limitleri bulunmaktadır. Bazı durumlarda günlük kredi limiti geçebilir. Bu kartların limitlerine göre değişkenlik gösterir. Kredi kartlarında verilen 05 hata kodu veya 05 ret onaylanmadı gibi pos hatası alındığında bunun nedeni kredi limiti ile ilgili olmaktadır.



Vatandaşların sahip oldukları kredi kartlarının günlük limitleri bulunmaktadır. Günlük 1 defa gibi veya günlük 300 TL kadar gibi limitler vatandaşlar tarafından belirlenir. Belirlenen bu limitlerin aşılması anında pos cihazından 05 hata kodu alınır.



Bu durumun düzeltilmesi ise oldukça kolaydır. Böyle bir hata almanız durumunda müşteri temsilcinizi arayarak hatayı düzeltebilirsiniz. Bunun için müşteri temsilcinizden kredi kartınızın günlük çekme limitini öğrenebilir ve limitinizi arttırabilirsiniz. Belirlediğiniz günlük limitin üzerinde alışveriş yapılması ise mümkün değildir. Ayrıca bu sorun ile bir daha karşılaşmamak için sahip olduğunuz tüm kredi kartların günlük limitlerini öğrenmek ise mümkündür.