20 milyon kişinin indirdiği 3 uygulama Android ID numaralarına ulaşıyor

Boston Merkezli Uluslararası Dijital Konseyi IDAC, popüler ve görünüşte zararsız duran üç uygulamanın Google’ın veri toplama politikasını ihlal ettiğini, muhtemelen kullanıcıların Android ID numaralarına ulaştığını tespit etti.

Bu üç uygulamanın toplam indirilmesi sayısı 20 milyonu geçiyor.

Söz konusu üç uygulama olan Princess Salon, Number Coloring ve Cats & Cosplay, Google Play uygulama mağazasından kaldırıldı. Google, IDAC’ın konuyu kendilerine bildirmesinin üstüne uygulamaları kaldırdığını teyit etti ve politikalarını ihlal eden her uygulamayı kaldıracaklarını belirtti.

Bu olay, Google’ın ve operasyonlarının çapının medyanın gözü üstlerindeyken meydana geldi. Bu haftanın başlarında ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, Google’ı arama ve arama motoru reklamcılığındaki tekelci ve rekabet karşıtı tutumları sebebiyle dava etmişti.

Söz konusu uygulamaların firmanın dava edildiği konularla ilgisi bulunmuyor ancak küçük gözden kaçmaların bile onlarca milyon kullanıcıyı nasıl etkileyebileceğinin göstergesi niteliği taşıyor.