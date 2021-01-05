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    HaberlerTeknoloji Haberleri 2020’nin korsan şekilde en fazla izlenen yapımı Mandalorian
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    05.01.2021 - 11:35 |

    2020’nin korsan şekilde en fazla izlenen yapımı Mandalorian

    Popüler torrent sitesi Bittorent’in yayınladığı verilere 2020’nin en çok korsan şekilde izlenen dizisi Mandalorian oldu. Mandalorian, böylece Game of Thrones’u 7 yıllık tahtından indirdi.

    2020’nin korsan şekilde en fazla izlenen yapımı Mandalorian

    Popüler Disney Plus platformu dizisi, Game of Thrones’un sonlandığı 2019 ilkbaharında yayınlanmaya başlamıştı ve Mandalorian’ın ilk sezonu, 2019 yılının en çok korsan şekilde izlenen üçüncü yapımı olmuştu.

    Bu başarı pek hoş olmasa da dizinin ne kadar yaygın bir şekilde izlendiğini gösteriyor. Disney Plus, yayın geçtiği 13 ay içinde 80 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Netflix’le kıyaslanacak olursa, Netflix’in 13 yılın sonunda 190 milyon kullanıcısı var.

    2020 yılının korsan şekilde en çok izlenen ikinci dizisi ise Amazon Prime Video yapımı The Boys oldu. HBO’nun bilimkurgu dizisi Westworld ise üçüncülüğü aldı.

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