2021 Model Mustang Mach-E’nin resmi performans raporu açıklandı

Standart modelinde ise dört tekerden çekiş sabit olacak ve tek şarjla 339 kilometre yol kat edebilecek.

Ford’un bu performansı, tek şarjla 832 kilometre yol kat edebilen Lucid Air ve 646 kilometre yol kat edebilen Tesla Model S Long Range Plus’tan henüz çok uzak aracın piyasaya sürüleceği 2021 Aralık ayına kadar elektrikli araçlara daha fazla yatırım yapılması planlanıyor.