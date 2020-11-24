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    HaberlerTeknoloji Haberleri 2021 Model Mustang Mach-E’nin resmi performans raporu açıklandı
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    24.11.2020 - 12:54 |

    2021 Model Mustang Mach-E’nin resmi performans raporu açıklandı

    Ford, ilk dev elektrikli arabasını ABD’de önümüzdeki ay piyasaya sürüyor. Mustang Mach-E, konfigürasyonlarına da bağlı olacak şekilde tek şarjla 482 kilometre yol kat edebilecek. Bu mesafeye ulaşmak için arabaya arkadan çekiş eklenmesi ve daha yüksek kapasiteli batarya alınması gerekecek.

    2021 Model Mustang Mach-E’nin resmi performans raporu açıklandı

    Standart modelinde ise dört tekerden çekiş sabit olacak ve tek şarjla 339 kilometre yol kat edebilecek.

    Ford’un bu performansı, tek şarjla 832 kilometre yol kat edebilen Lucid Air ve 646 kilometre yol kat edebilen Tesla Model S Long Range Plus’tan henüz çok uzak aracın piyasaya sürüleceği 2021 Aralık ayına kadar elektrikli araçlara daha fazla yatırım yapılması planlanıyor.

     

     

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