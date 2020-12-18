ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler var.

İki kurumun yetkilileri siber saldırıyla ilgili brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatlar gönderdi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini belirtti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmedi. Korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği açıklandı. FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.

"KRİTİK SAVUNMA SİSTEMLERİNE ERİŞMEDİ"

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini söyledi:

"Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik."

"RUS İSTİHBARAT OPERASYONUNUN İZLERİNİ TAŞIYOR"

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yarattı.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

"ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz."

ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları belirtilmişti.

Enerji Bakanlığının yanı sıra, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıklarının da Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen korsanların siber saldırılarına maruz kaldığı biliniyor.