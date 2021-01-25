AB’den WhatsApp’a ceza gelebilir

“Politico”nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp’ın Avrupa’daki merkezinin yer aldığı İrlanda’da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi. İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa’daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanması bekleniyor.