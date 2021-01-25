BİST1.5420.00EURO9.050.32USD7.40-0.01ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri AB’den WhatsApp’a ceza gelebilir
    ABONE OL
    25.01.2021 - 07:00 |

    AB’den WhatsApp’a ceza gelebilir

    Son dönemde yenilediği kullanım şartları nedeniyle eleştiri oklarını çeken mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon euro’ya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

    AB’den WhatsApp’a ceza gelebilir

     

    “Politico”nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp’ın Avrupa’daki merkezinin yer aldığı İrlanda’da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi. İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa’daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanması bekleniyor.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

      Son dakika... Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

      Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

      Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

      Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

      Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

      Son dakika: Aşı için flaş gelişme! 6,5 milyon doz daha geldi

      Son dakika: Aşı için flaş gelişme! 6,5 milyon doz daha geldi

      Sıradaki Haber