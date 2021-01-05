Adobe Flash ömrünün sonuna geldi

Adobe Flash, barındırdığı güvenlik problemleri ve akıllı telefon çağına ayak uyduramaması sebebiyle bu sonu yaşıyor.

Eklentinin yayıncısı Adobe, Flash için artık güvenlik yamaları yayınlamayacak ve kullanıcılardan programı silmelerini istedi.

Flash eklentisi hayatımıza girdiğinde, kullanıcıların çoğu internete çevirmeli modemlerle bağlanıyordu ve o günlerdeki internet hızları, bugüne kıyasla oldukça yavaştı. Ancak web tasarımcıları ve animatörler, Flash sayesinde görece olarak çok daha hızlı indirilebilen içerikler yaratabilmeye başlamıştı. Çok karakterli, arka planlı, ses efektli ve müzikli bir animasyon, 2 megabyte dosya büyüklüğüne sahip olabiliyordu ve tarayıcının içinden görüntülenebiliyordu.

Flash programının yegane özellikleri bunlar değildi. Youtube, ilk günlerinde videoları Flash üstünden oynatıyordu. 2009 yılında dünya genelinde internete bağlanan bilgisayarların %99’unda Flash yüklüydü. Ancak zaman içinde trendler değişti ve Flash, bu değişime adapte olmakta zorlandı. Cep telefonları için yayınlanan Flash Lite, masaüstü versiyonunu yeteneklerinden çok uzaktı ve uyum sorunları yaratıyordu.

Steve Jobs, 2010 yılında Flash hakkındaki düşüncelerini dile getirdiği bir makale kaleme almıştı ve bu makalede iPhone ve iPad ürünlerinde Flash desteği bulunmayacağını açıklamıştı. Jobs, Flash’ın dokunmatik ekranlarda kullanılması zor, güvensiz ve pil ömrünü kısaltan bir uygulama olduğunu düşünüyordu.

Flash’ın ömrünün sonuna gelmesiyle dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı Farmville oyunu da tarihe karışmış oldu.