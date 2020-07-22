Adobe Flash Player Engellendi Hatası Neden Olur? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Adobe Flash Player birçok ekran ve tarayıcılarda içeriklerin veya videoların görüntülenmesini sağlayan tarayıcı tabanlı bir çalıştırıcıdır. Bazı durumlarda Adobe flash player engellendi hatası oluşabilir. Bu hatayı düzeltmek için belirli çözüm yolları bulunmaktadır.



Adobe Flash Player Engellendi Hatası Neden Olur?



Son zamanlarda pek çok internet kullanıcısı Adobe Flash Player engellendi hatası ile çok sık karşılaşmaktadır. Bunun dışında Adobe Flash Player eklentisi eski olduğu için engellendi hatası veya Adobe Flash Player yüklendiği zaman etkinleştirme için sayfayı yeniden yükleyin gibi hatalar da oluşmaktadır.



Bu hataların pek çok nedeni olabilir. Google Chrome güncel olmayan eklentileri güvenlik sebepleri ile çalıştırmadığı durumlar söz konusudur. Bu nedenle Adobe Flash Player güncel değil ise hata verir. Bu durumda Adobe Flash Player programının güncellenmesi gerekir.



Sorun Gidermek İçin Öneriler



Adobe Flash Player engellendi hatası pek çok kullanıcıların merak ettiği konulardan birisidir. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi çözümü de mümkündür. Bu hatanın çözümü için şu adımlar takip edilmelidir:



- Tarayıcımızı tekrar kapatıp açalım.

- Google Chrome tarayıcısına chrome://components/ yazalım ve enter tuşuna basalım. Burada güncelleştirme menüsü karşınıza çıkacaktır.

- Burada pepper_flash yazan kısımda güncellemeleri denetle sekmesine basalım ve güncellenmesini bekleyelim

- Güncelleme işlemi bittikten sonra hala aynı hata devam ediyor ise karşımıza bir başka hata çıkmış olacaktır. Bu hata güncellemeler yönetici tarafından devre dışı bırakıldı hatasıdır.

- Böyle bir sorun ile karşılaşmanız durumunda Chrome yazılım temizleme aracını kullanarak kaldırılmalı ve yeniden kurulmalıdır.