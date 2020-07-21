Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü Nedir? Android Telefonlarda Ağ Sorunu İçin Öneriler

Ağda kayıtlı değil hatası android telefonlarda oluşan bir hatadır. Android telefonları pek çok kişi kullandığı için çözümünü bilememektedir. Böyle bir hata ile karşılaşan kişiler telefonlarına format atmadan çözüme kavuşabilir.



AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Ağda kayıtlı değil hatasının nedeni telefonun belli olmayan bir sebepten dolayı baz istasyonu bağlantısının kopmasından veya anlık çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu hata android telefonlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunun çözümü için pek çok yol bulunmaktadır. Bu yollar ile çözüm sağlanabilir.



ANDROİD TELEFONLARDA AĞ SORUNU İÇİN ÖNERİLER

Android telefonlarda oluşan ağda kayıtlı değil gibi ağ sorunlarının çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz:



- Yapılması gereken il şey telefonu 10 dakika bataryası çıkarılmış bir şekilde 10 dakika kapalı tutmaktır. Açtıktan sonra tekrar denenmelidir.

- Açılma işleminden sonra hata düzelmemiş ise sim kart başka bir telefona takılıp tekrar açılmalıdır.

- Bu yöntem de hatayı düzelmediyse cihaz içerisinde ayarlar bölümüne gidilmelidir. Daha sonra diğer ayarlar- mobil ayarlar- ağ operatörü bölümüne girilmelidir. Burada yalnızca GSM seçeneği seçilip alt kısımda bulunan ağları ara seçeneği tıklanmalıdır. Burada ağlar aranmaya başlanır. Burada hangi operatör kullanılıyor ise o operatör seçilmelidir. Ağ kayıt edildi yazısı çıktıktan sonra telefon kapatılıp tekrar açılmalıdır.

- Tapılan bu işlemlerden sonra sorun çözülmüş olacaktır. Eğer sorun hala devam ediyor ise var olan sim kart arızalanmış olabilir. Bunun için başka bir cihaz içerisinde bu adımlar tekrar yapılabilir.