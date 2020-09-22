Akıllı telefonlara 200'den fazla emoji!

Konsorsiyum daha önce Nisan ayında salgın nedeniyle 2022'ye kadar yeni emoji olmayacağını duyurmuştu.

Salgın sırasında ihtiyaç duyulan duygulardan yola çıkarak hazırlanan yeni emoji'lerden başlıcaları, etrafına bandaj sarılmış bir kalp ve yoruma bağlı olarak mide ekşimesi veya kalp kırıklığını ifade edebilen alevler içinde kalp yer alıyor.

EMOJİ'LERE CORONA VİRÜS DÜZENLEMESİ

Ocak ile Ekim 2021 arasında akıllı telefonlara gelecek olan emoji güncellemeleri arasında bulunan diğer yeni emoji'lerden bazıları ise; bulutlar arasında yüz, öksüren yüz, sakalllı ve saçları uzun yüzler yer alıyor.