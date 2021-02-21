Almanya'da TÃ¼rk genÃ§leri, dokunmatik ekranlarda koronavirÃ¼sÃ¼ yok edenÂ cihaz geliÅŸtirdi. Cihaz, ATM gibi dokunmatik ekranlarÄ± otomatik olarakÂdezenfekte ediyor.Â Ãœlkede yaÅŸayan 33 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Toklu (makine mÃ¼hendisi), 34Â yaÅŸÄ±ndaki Cihan AtsÄ±z (endÃ¼striyel hijyen mÃ¼hendisi), yine 34 yaÅŸÄ±ndaki FatihÂ AkpÄ±nar (biyoloji Ã¶ÄŸretmeni) ve HÄ±rvat kÃ¶kenli 36 yaÅŸÄ±ndaki Danijel ImaniÂ (endÃ¼striyel hijyen mÃ¼hendisi), fikirlerini ve maddi imkanlarÄ±nÄ± birleÅŸtirerekÂ UV-C Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla toplu kullanÄ±lan dokunmatik ekranlarÄ± otomatik olarak dezenfekteÂ eden bir cihaz geliÅŸtirdi. GiriÅŸimciler, prototipini yaptÄ±klarÄ± cihazÄ± piyasayaÂ sÃ¼rmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Â "Dn 'A Disinfection" adlÄ± cihazÄ±n geliÅŸtirilmesinde yer alan CihanÂ AtsÄ±z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mart 2020'de arkadaÅŸlarÄ±yla DanijelÂ Imani'nÄ±n evinin balkonunda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±nÂ hayatlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini konuÅŸtuklarÄ±nÄ±, bu sohbette, toplu olarakÂ kullanÄ±lan dokunmatik ekranlarÄ± otomatik olarak dezenfekte eden bir cihaz fikrinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AtsÄ±z, "Balkonda Ahmet Toklu bize UV-C Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n nasÄ±l etkiliÂ olduÄŸunu anlattÄ±. Danijel ise hijyen konusunda bizi bilgilendirdi. UV-C Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±Â konusunda araÅŸtÄ±rma yaparken bazÄ± icatlar gÃ¶rdÃ¼k. Sonra sohbetimiz dokunmatikÂ ekranlarÄ±n nasÄ±l temizleneceÄŸi konusuna taÅŸÄ±ndÄ±. ATM, havalimanÄ±nlarda bulunanÂ self-check in terminallerinin ekranlarÄ± ve restoranlarda bulunan dokunmatikÂ ekranlarÄ±n otomatik dezenfekte edilmesini konuÅŸtuk. Ä°nternet Ã¼zerinden bu konudaÂ bir cihaz var mÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±k. BÃ¶yle bir cihaz gÃ¶remedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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BirkaÃ§ saniyede ortadan kaldÄ±rÄ±yorÂ

Cihan AtsÄ±z, fikir Ã¼zerinde biraz daha beyin jimnastiÄŸi yaparakÂ cihazÄ±n Ã¼retimine karar verdiklerini, Nisan 2020'de Almanya'da patent baÅŸvurusuÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

AtsÄ±z, "Sonra sermaye koyarak otomatik dezenfeksiyon cihazÄ±nÄ±nÂ prototipini yaptÄ±rdÄ±k. CihazÄ±mÄ±za da Dn 'A Disinfection ismini verdik. Ã‡okÂ heyecanlÄ±ydÄ±k. CihazÄ± elimize alÄ±nca heyecanÄ±mÄ±z daha da arttÄ±. Prototipi elimizeÂ alÄ±nca direkt laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na geÃ§tik." dedi.

CihazÄ±n iÅŸleyiÅŸine deÄŸinen AtsÄ±z, "Her kullanÄ±mdan sonra dezenfeksiyonÂ cihazÄ±, yatay vaziyette dokunmatik ekran Ã¼zerinde yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya hareketÂ ediyor ve UV-C Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla mevcut patojenleri birkaÃ§ saniye iÃ§inde ortadanÂ kaldÄ±rÄ±yor. Bunu laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ortaya koyduk." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°novasyon yarÄ±ÅŸmasÄ±nda finale kalan 20 proje iÃ§inde

Cihan AtsÄ±z, cihazÄ±n ÅŸirketlerden bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak,Â ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GeliÅŸtirdiÄŸimiz cihazÄ±n lisans haklarÄ±yla ilgili uluslararasÄ±Â ÅŸirketlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz halihazÄ±rda devam ediyor. AynÄ± zamanda Almanya'nÄ±n enÂ saygÄ±n teknik Ã¼niversitelerinden olan TU-Darmstadt'Ä±n (Technische UniversitÃ¤tÂ Darmstadt) baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu 'TU-Ideenwettbewerb 2020' inavosyon yarÄ±ÅŸmasÄ±ndaÂ toplam 140 proje iÃ§erisinde ilk 20'ye giren projelerden oldu ve birinci olmaÂ yolunda emin adÄ±mlarla ilerliyoruz."

CihazÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in bÃ¼tÃ¼n maddi imkanlarÄ±nÄ± seferberÂ ettiklerini anlatan AtsÄ±z, "CihazÄ±n Ã¼retilmesi konusunda TÃ¼rkiye baÅŸta olmakÂ Ã¼zere yatÄ±rÄ±mcÄ±larla veya ÅŸirketlerle beraber Ã§alÄ±ÅŸmak istiyoruz. Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼Â markalaÅŸtÄ±rÄ±p bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere ihraÃ§ etmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Almanya'daki TÃ¼rk genÃ§lerine tavsiyelerde de bulunan AtsÄ±z,Â "DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini pratiÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rsÃ¼nler. Ã–nemli olan adÄ±m atmak. Ä°lk adÄ±m saÄŸlamÂ olunca baÅŸarÄ± iÃ§in gerisi otomatik olarak geliyor." dedi.

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