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    HaberlerTeknoloji Haberleri Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici
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    18.01.2021 - 18:31 | | DHA

    Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.

    Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici

     

    İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

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