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    15.10.2020 - 09:29 | | AA

    Amazon, Apple, Facebook ve Google kapasitelerini arttÄ±rdÄ±

    New York eyaletinin ÅŸehir merkezindeki iÅŸ yeri ve bÃ¼yÃ¼k ofis binalarÄ± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle boÅŸ kalmaya devam ederken dev teknoloji ÅŸirketleri ÅŸehirde yeni ofis kiralamayÄ± ve kapasitelerini artÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

    Amazon, Apple, Facebook ve Google kapasitelerini arttÄ±rdÄ±

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    New York Times gazetesinde yer alan haberde, Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k teknoloji ÅŸirketlerinin, iÅŸÃ§ilerini evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam etmesine raÄŸmen New York'un metropolitan bÃ¶lgesindeki ofis kapasitelerini Kovid-19 salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    California'daki Silikon Vadisi'nden sonra en bÃ¼yÃ¼k merkezlerini New York'ta kuran bu 4 teknoloji ÅŸirketinin, Manhattan adasÄ±nda toplamda 22 bini aÅŸkÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bulunurken istihdamlarÄ±nÄ± hÄ±zla artÄ±rdÄ±klarÄ± bilgisine haberde yer verildi.

    New York'ta ofis alanlarÄ±nÄ± artÄ±ran 4 ÅŸirketin, sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak toplamda 15 bin yeni iÅŸÃ§iyi istihdam edecek altyapÄ±ya kavuÅŸtuÄŸu belirtilen haberde, Ã¶zellikle sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un adadaki mevcut yerel iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ neredeyse Ã¼Ã§e katlayacak kadar yeni ofis alanÄ± kiraladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

    Haberde, on yÄ±l Ã¶nce New York'ta ilk ofisini aÃ§an Apple'Ä±n da yeni ofisler kiraladÄ±ÄŸÄ±, Amazon'un 5 caddedeki tarihi deÄŸeri olan bir binada ek bir ofis alanÄ± iÃ§in 1 milyar dolar civarÄ±nda bir harcama yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

    GELECEÄžE DAÄ°R UMUTLARIN KAYBOLMADIÄžI YÃ–NÃœNDE YORUMLANDI

    Kovid-19 salgÄ±nÄ± sonrasÄ± Manhattan'daki ofislere dÃ¶nÃ¼ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 12 oranÄ±nda kalÄ±rken, 4 bÃ¼yÃ¼k teknoloji ÅŸirketinin kapasitelerini bÃ¼yÃ¼k oranda artÄ±rmasÄ± ve New York iÃ§in binlerce yeni istihdam saÄŸlamasÄ±, ÅŸehrin geleceÄŸine dair umutlarÄ±n kaybolmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yorumlandÄ±.

    Salesforce, LinkedIn, Spotify ve ZocDoc ve Microsoft gibi ÅŸirketlerin de ÅŸehirdeki ofis varlÄ±klarÄ±nÄ± az da olsa artÄ±rmasÄ±, New York'un, ABD'nin doÄŸu yakasÄ±ndaki teknoloji merkezi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinde rol oynuyor.

    Ã–te yandan, son gÃ¼nlerde New York'un Brooklyn ve Queens bÃ¶lgelerinde Kovid-19 vakalarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len artÄ±ÅŸ ve ikinci dalga belirtisinin, insanlarda New York ÅŸehir bÃ¶lgesinde yeni kÄ±sÄ±tlamalarla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi korkusunu tetiklediÄŸi belirtildi.

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