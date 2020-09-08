Apple 5G telefonlarının üretimine Eylül'de başlayacak

Japonya merkezli Nikkei'nin haberine göre, başlangıçta sınırlı sayıda modeli içerecek üretim kademeli olarak artırılarak büyük ölçekli üretim aşamasına Ekim'de geçilecek.

Habere göre, 5G iPhone üretimi önce, toplam siparişlerin yüzde 40'ını oluşturan en düşük fiyatlı modeller ile başlatılacak.

Haberde, üretim öngörülenden daha kısa süreli bir gecikme ile başlayacak olmasına karşın, Apple'ın 2020 5G iPhone üretim hedeflerini tutturamayacağı belirtildi.