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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple 5G telefonlarının üretimine Eylül'de başlayacak
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    08.09.2020 - 16:00 | | DHA

    Apple 5G telefonlarının üretimine Eylül'de başlayacak

    ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Inc. "5G teknolojisi" ile çalışacak iPhone'ların üretimine Eylül ayı ortasında sınırlı ve başlayacak.

    Apple 5G telefonlarının üretimine Eylül'de başlayacak

     

    Japonya merkezli Nikkei'nin haberine göre, başlangıçta sınırlı sayıda modeli içerecek üretim kademeli olarak artırılarak büyük ölçekli üretim aşamasına Ekim'de geçilecek.

    Habere göre, 5G iPhone üretimi önce, toplam siparişlerin yüzde 40'ını oluşturan en düşük fiyatlı modeller ile başlatılacak.

    Haberde, üretim öngörülenden daha kısa süreli bir gecikme ile başlayacak olmasına karşın, Apple'ın 2020 5G iPhone üretim hedeflerini tutturamayacağı belirtildi.

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