Apple AirPods Pro’daki sorunları kabul etti

Apple en başta konuyla ilgili pek bir açıklama yapmamıştı ancak kulaklıkları destek noktalarına götürünce genellikle yenileriyle değiştirilebiliyordu. Ancak verilen yeni kulaklıklarda da aynı sorun baş gösteriyordu.

Sorun artık resmi bir açıklamayı gerektirecek kadar yaygınlaştı ve Apple, AirPods Pro Servis Programı ile sorunları kabul etti.

Kulaklıkların çıkardığı sorunlar ana hatlarıyla şöyle:

Gürültülü ortamlarda hareket halindeyken ya da telefonla görüşme yapılırken cızırtı ve hışırtı sesi vermesi

Aktif Gürültü Engelleyicinin istendiği gibi çalışmaması, bazen sokak seslerini daha da üyksek hale getirmesi

Apple, bu sorunların sadece Ekim 2020’den önce üretilen kulaklıklarda görüldüğünü bildirdi ve bu tarihten sonra üretilen kulaklıklarda böyle bir sorun bulunmadığını ifade etti. Destek sayfasında sorunlu kulaklıkların tamir edilmeyeceği, değiştirileceği de belirtiliyor.