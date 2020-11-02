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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple AirPods Pro’daki sorunları kabul etti
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    02.11.2020 - 10:18 |

    Apple AirPods Pro’daki sorunları kabul etti

    AirPods Pro kullanan pek çok kullanıcı, kulaklıktan gelen garip seslerden şikayetçiydi. Kulaklıkların piyasa sürülmesini takip eden birkaç ayda bazı kullanıcılar, kulaklıklarında cızırtı sorunu olduğunu söylüyorlardı. Kullanıcı hareket ederken daha da kötü hale gelen cızırtılar bazen satın alınmalarından aylar sonra ortaya çıkıyordu.

    Apple AirPods Pro’daki sorunları kabul etti

    Apple en başta konuyla ilgili pek bir açıklama yapmamıştı ancak kulaklıkları destek noktalarına götürünce genellikle yenileriyle değiştirilebiliyordu. Ancak verilen yeni kulaklıklarda da aynı sorun baş gösteriyordu.

    Sorun artık resmi bir açıklamayı gerektirecek kadar yaygınlaştı ve Apple, AirPods Pro Servis Programı ile sorunları kabul etti.

    Kulaklıkların çıkardığı sorunlar ana hatlarıyla şöyle:

    • Gürültülü ortamlarda hareket halindeyken ya da telefonla görüşme yapılırken cızırtı ve hışırtı sesi vermesi
    • Aktif Gürültü Engelleyicinin istendiği gibi çalışmaması, bazen sokak seslerini daha da üyksek hale getirmesi

    Apple, bu sorunların sadece Ekim 2020’den önce üretilen kulaklıklarda görüldüğünü bildirdi ve bu tarihten sonra üretilen kulaklıklarda böyle bir sorun bulunmadığını ifade etti. Destek sayfasında sorunlu kulaklıkların tamir edilmeyeceği, değiştirileceği de belirtiliyor.

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