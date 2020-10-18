Apple ARM temelli Mac bilgisayarlarla gövde gösterisi yapabilir

Firmanın bu böyle bir strateji uygulayabileceğinin dedikoduları sektörde uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak Apple’ın CEO’su Tim Cook’un açıklamalarıyla durum kesinleşmiş oldu. Cook, bu adımı Mac için “büyük bir sıçrama” olarak nitelendiriyor.

Apple, her ne kadar detaylar konusunda ağzı sıkı davransa da kendi bünyelerinde üretecekleri işlemcilerin Intel işlemcilere kıyasla büyük performans artışı sağlayacağını ve daha az enerji tüketeceklerinin sözünü veriyor.

Intel firması ise konuyla ilgili olarak Apple’ın sektörün birçok kolunda müşterileri olduğunu ve onları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Kullanıcıların bilgisayarlarından yüksek randıman ve keyifli bir deneyim elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini açıklayan firma, dünya çapında Intel işlemci kullanan bütün müşterilerine hizmet vermeye ve geliştiriciler için bugün olduğu gibi gelecekte de en açık platform olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Bu gelişme, Intel işlemcili Mac bilgisayarların tarih olacağı anlamına gelmiyor. Apple’ın kendi üreteceği Silicon işlemcilerin Mac kullanıcıları için en iyi tercih olup olmayacağı henüz belli değil ancak iPhone ve iPad uygulamalarıyla uyumluluk seçeneği sağlamasının tercih sebebi olacağı kesin.