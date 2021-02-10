Apple Glass için ortaya çıkan önemli detaylar

Yeni çıkan haberlere göre Cupertinolu teknoloji devi Apple’ın tedarikçisi olan TSMC, Apple Glass için OLED ekran geliştiriyor. Mikro OLED ekran olarak geçen bu ekranların gizlice geliştirildiğini bildiren Asya merkezli Nikkei, bu noktada oldukça iddialı konuşuyor.

Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bu cihaz hakkında yılın başından beri daha güvenilir kaynaklardan bilgiler geliyor. Artırılmış gerçeklik konusuna oldukça önem veren Apple, nihai hedefini mikro OLED ekranlar ile Apple Glass’a taşıyacak. Öte yandan, doğrudan çipler üzerine inşa edilmiş farklı ekran türleri üzerinde de duruluyor. Bu noktada uzun bir süredir Apple’ın çip tedarikçisi olan TSMC ile iş birliği yapıyor olması şaşırtmıyor.

APPLE GLASS YENİ TEKNOLOJİLERE SAHİP OLACAK

Mikro OLED ekranlar, akıllı telefonlar ve TV'lerdeki geleneksel LCD ekranlar veya son teknoloji akıllı telefonlarda kullanılan OLED ekranlar gibi cam yüzeyler üzerine kurulmuyor. Bunun yerine, bu yeni ekranlar doğrudan işlemci plakalarının (yarı iletkenlerin üretildiği alt tabakalar) üzerine inşa ediliyor.

Kaynaklara göre mikro OLED projesi şu anda deneme aşamasında olduğunu söylüyor. Geliştirilmekte olan ekranların boyutu 1 inçten küçük olacak. Bu durum üretilen cihazların hafif olmasını sağlayacak.