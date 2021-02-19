Apple için 11 yıldan sonra beklenen güncelleme geliyor!

Google'ın alternatif bir video formatı olarak 2010 yılında tanıttığı ve piyasaya sürdüğü WebM video formatı 11 yıllık aranın ardından güncelleme alıyor. Basit sorunlara değinen video formatı temelde düşük çözünürlük ve bağlantı sorunlarına odaklanıyordu. Ücretsiz olarak sunulan ve alternatif olan WebM, Mozilla ve Chrome gibi tarayıcıların yanında Skype gibi platformlarda da destek sunuluyordu. İşte bu format şimdi Big Sur güncellemesi ile Safari tarafında destek kazanıyor.

11 yılın ardından destek geldi

Yakında kullanıcılar için sunulması beklenen macOS Big Sur 11.3 güncellemesiyle birlikte Safari'ye WebM video oynatma desteği ekleniyor. İlk olarak The 8-Bit tarafından fark edilen bu destek Google'ın web tabanlı video formatı Safari için getirdiği görülüyor. Dün geliştiricilere sunulan macOS Big Sur 11.3'ün ikinci beta sürümünde işlevsel hale geliyor.

Apple'ın neden 2021 yılında bu desteği yeni sunduğu ise bilinmiyor ancak geçen yıl WebP formatının eklenmesinin ardından WebM'nin resim tabanlı sürümü için adım atıldı. Web için optimize edilen bu destek, Safari kullanıcıları için önemli. WebM neler sunuyor? Düşük özelliklerde bilgisayarlar, tabletler vb. dahil olmak üzere herhangi bir cihazda oynatmayı etkinleştirmek için düşük bir alan kullanıyor. Basit olması ve yüksek kalitede gerçek zamanlı video yüklemeye olanak sağlayan sistem aynı zamanda minimum kodek profillerine ve alt seçeneklerine sahip.

Apple'ın macOS Big Sur 11.3 güncellemesinin nihai kullanıcıya ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.