Apple MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor!

Yeni iPhone serisinin tamamında bulunan bu düzenek ile bağlantılı yeni bir aksesuar daha yolda görünüyor. Daha önce iOS 14.5 beta 2 aracılığıyla karşımıza çıkan yeni aksesuarın müjdecisi de Bloomberg’ten Mark Gurman oldu. Gurman’a göre Apple’ın yeni MagSafe odaklı aksesuarı powerbank benzeri bir cihaz olabilir.

MagSafe benzeri bir mantıkla çalışacak

Telefonun arka kısmında bulunan mıknatıslı düzenek ile uyumlu bir şekilde çalışacağı belirtilen bu yeni aksesuarın kablo derdi olmadan kısa sürede kolay bir şekilde telefonu şarj etmesi bekleniyor. Yeni aksesuar hakkında pek bir bilgi elimizde bulunmuyor ancak cihazın yakında detaylarının belli olacağı söyleniyor.