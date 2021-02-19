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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor!
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    19.02.2021 - 17:03 | | milliyet.com.tr

    Apple MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor!

    Apple iPhone 12 için MagSafe şarj mıknatıslarına sahip bir tasarım geliştirmişti. Telefon bu sayede kablosuz bir şekilde telefonun arka kısmında yer alan mıknatıslarla şarj olabiliyor.

    Apple MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor!

    Yeni iPhone serisinin tamamında bulunan bu düzenek ile bağlantılı yeni bir aksesuar daha yolda görünüyor. Daha önce iOS 14.5 beta 2 aracılığıyla karşımıza çıkan yeni aksesuarın müjdecisi de Bloomberg’ten Mark Gurman oldu. Gurman’a göre Apple’ın yeni MagSafe odaklı aksesuarı powerbank benzeri bir cihaz olabilir.

    MagSafe benzeri bir mantıkla çalışacak

    Telefonun arka kısmında bulunan mıknatıslı düzenek ile uyumlu bir şekilde çalışacağı belirtilen bu yeni aksesuarın kablo derdi olmadan kısa sürede kolay bir şekilde telefonu şarj etmesi bekleniyor. Yeni aksesuar hakkında pek bir bilgi elimizde bulunmuyor ancak cihazın yakında detaylarının belli olacağı söyleniyor.

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