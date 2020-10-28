Apple önümüzdeki yıl AirPods kulaklıkların tasarımını değiştirecek

AirPods 3, tasarım olarak şu anki AirPods Pro modeline benzeyecek ancak gövdesi daha kısa olacak. Ayrıca, pillerinin ömrü de artacak ancak AirPods 3’te gürültü önleme gibi teknolojiler bulunmayacak.

Yeni AirPodsların şekli daha yuvarlak olacak, böylece kullanıcının kulağını mümkün olduğu kadar dolduracak. Böylece Samsung Galaxy Buds Plus ve Google Pixel Buds’a görünüş olarak benzeyecek.

AirPods 3 kulakların üst modelinde gürültü önleme teknolojisi olacak. Ancak Apple’dan gelen açıklamaya göre daha küçük bir tasarıma gürültü önleyici, kablosuz antenleri ve mikrofonlar yerleştirme işi zor olduğundan kulaklıkların şekli değişebilir.